Gustavo Cordera: “Me sentí muy solo todo este tiempo”

El músico brindó un show en Uruguay y dijo que cometió un “delito intelectual” cuando realizó las repudiadas declaraciones sobre las mujeres y la violación

El año pasado, Gustavo Cordera, exlíder de Bersuit Vergarabat, quedó en el ojo de la tormenta tras filtrarse un audio de una charla en TEA, la escuela de periodismo, en la que declaró: “Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente”.

Luego del escándalo, las denuncias y la cancelación de recitales, el músico se recluyó. Pasado el tiempo, en ocasión de un concierto que brindó en Uruguay, país en el que vive, volvió a referirse a la polémica. “He cometido un delito intelectual. Esto tiene que ver con psicología, ni siquiera lo dije yo, sino que lo transmití como para poder charlar con estos pibes. Lo vuelvo a repetir: no es algo que surgió de mí, sino que lo dicen Freud, Lacan y demás. Hasta las Cincuenta sombras de Grey dicen que hay mujeres que tienen la fantasía de la violación para llegar a un orgasmo. No lo inventé yo”, se excusó el artista, que el día 15 de marzo se tendrá que presentar en Comodoro Py para declarar sobre este tema.

“Me siento protegido en Uruguay por el arte que hay. Eso me dio ánimo para seguir. Las murgas me están dando la fuerza para evitar la soledad. Me sentí muy solo todo este tiempo, y me di cuenta que la condena fue tan espectacular que no había nada que pudiera decir para defenderme. Decidí callar y confiar en el arte”.