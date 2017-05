Habló Anto, la chica del video: "Lo que hicieron me alcanza, los perdono"

Anto, la joven que protagonizó el video viral de Facebook Live, se refirió por primera vez a las repercusiones que tuvieron las imágenes que subió a la red social, y que fueron blanco de las más diversas burlas y comentarios. La joven, que tal como explicó su padre padece retraso madurativo, dijo que las disculpas de los famosos "le alcanzan" y que los perdona.

"Las críticas al video me pegaron mal. No recibí ningún llamado pidiéndome disculpas pero lo que hicieron me alcanza, los perdono. Brian (Sarmiento) mandó a decir que borró el video", afirmó en diálogo con el canal Crónica y dijo que cuando iba al colegio también se burlaban de ella.

La joven reveló además que luego de todo lo que pasó abrió una cuenta de Facebook llamada Anto en la Pile, a la que subirá los videos que haga y también desde su entorno pidieron que, aquellos que quieran apoyarla en contra del bullying, pueden twittear "Hola, soy X y apoyo a Anto y estoy en contra del bullying" con el hashtag #ApoyoAAnto.

HABLÓ ANTO | #HolaSoyAnto "Las críticas al video me pegaron mal", dijo la joven https://t.co/8ACCoPBVQr — Diario HOY (@diariohoynet) 8 de mayo de 2017