Habló Moria Casán tras conducir Showmatch

Anoche se vivió un histórico momento en la televisión argentina, específicamente en Showmatch. Tras el repentino abandono de la pista por parte del conductor Marcelo Tinelli, Moria Casán intervino y continuó con la conducción del programa.

La integrante del jurado tomó el toro por las astas y se puso al hombro la difícil tarea de reemplazar -al menos por lo que quedaba de la noche- al histórico conductor que sufrió un problema en su garganta.

Minutos después de haber dejado el programa, Tinelli dio aviso en las redes sociales sobre su situación: "Estoy mejor de la garganta. Gracias al Dr. Labonia y a todo el equipo por estar en este momento impensado".

Hace minutos, y tras haber recibido cientos de felicitaciones en las redes sociales por su labor, Moria se expresó: "Agradezco todas las felicitaciones y muestras de cariño x el reemplazo que tuve que realizar. Reemplazar a @cuervotinelli en un momento tenso para todos los que hacemos el programa. Yo nací en un escenario desnuda y hace 50 años que lo transito, lo mío siempre fué torear la inmediatéz... así que una vez que supe que Marcelo estaba bien, tomé el toro x las astas y salí al ruedo. Una noche más en mi vida profesional, ni un antes ni un después, hay que saber ser soldado y general. De eso se trata la mística escénica. Surfear, bucear, ser minero, remar todos los deportes en uno y cuando no sos el dueño dar la pelota para que hagan el gol. En mis programas la pelota siempre la tenia YO! sé de que se trata, una noche más de haber sido funcional al show. Lo más fuerte del show de anoche para mí no fué mi reemplazo, sino ver a @cuervotinelli vulnerable ante algo que no podía controlar. #chauchauchauuu #ElLunesRegresaElBOSS".