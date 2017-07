“Hace muchos años que la cantante y la actriz se pelean por mi tiempo”

Soledad Villamil está por presentar un nuevo disco con canciones de su autoría, pero antes pasará por la ciudad. En diálogo con este medio, se refirió al show musical y a sus proyectos para el resto del año

Pensar en la carrera profesional de Soledad Villamil seguramente implique una conexión más directa con los teatros, la televisión y el cine. Sin embargo, desde hace un tiempo considerable, ella se reparte sus días entre la actuación y la música, de­sa­rrollando así una faceta como cantante.

De hecho, en lo que resta de 2017 estará más dedicada a la producción de su nuevo disco que a su trabajo como intérprete, aunque esto no quiere decir que se la vea menos en la pantalla, ya que formará parte del elenco del filme La grieta de Jara, que se estrenará durante 2018.

Esta noche llegará a City Bell como cantante con su formato íntimo, para presentarse con su show en diagonal 4 nº347, a las 21.30.

—Debutaste en la película Vivir mata (1990), en la obra Hamlet (1991-1992) y, en la pantalla chica, en Zona de riesgo (1993), ¿qué recuerdos guardás de esa época?

—Mis comienzos estuvieron muy ligados a la producción independiente. Estudiaba teatro. Ricardo Bartís, mi maestro, era una gran propagador, diciendo que teníamos que escribir nuestras propias obras, así que hubo mucha autogestión, hasta que empecé a trabajar en un circuito más profesional y se volvió vertiginoso. A partir de Hamlet, una obra con mucha repercusión, empezaron a llamarme para distintos trabajos. Casi sin darme cuenta me había convertido en actriz (risas).

—A pesar de todo, siempre mantuviste un bajo perfil…

—Es algo que me sale naturalmente, no sé por qué, no es algo planificado. Me gusta hablar con la prensa cuando tengo que decir algo de mi trabajo. No se me da por estar dando a conocer otros detalles.

—¿Qué cambió para vos luego de que El secreto de sus ojos ganara el Oscar?

—Fue un hito importante en mi laburo porque de por sí, estadísticamente, que una película argentina gane un Oscar es muy inusual. Y, más allá de los premios, el haber participado de algo que se ganó el amor de tantos espectadores, no solo en la Argentina sino en todo el mundo, es claramente importante. Te diría que lo fundamental es la sensación de haber sido parte de algo histórico.

—¿En qué momento aparece tu costado musical? ¿Era una deuda pendiente?

—El hecho de desarrollar una carrera musical me permite desplegar mi vocación, que me acompaña desde siempre. Hacerle un lugar en lo que es mi vida profesional me llena de alegría, me estimula a seguir cantando y haciendo canciones. La música se ha tornado algo fundamental en mi carrera.

—¿Te sentís más actriz o más cantante?

—No sabría decirte. Hace muchos años que la cantante y la actriz se pelean por mi tiempo. Subirme a un escenario a cantar tiene una magia especial y me permite una conexión más directa con el público. En el teatro, con la cuarta pared, hacemos como que el público no está. En los recitales, ya de entrada miro a los espectadores y me comunico con ellos cuando canto y hablo. Es muy interactivo y me divierte mucho.

—¿Cómo será el show de esta noche?

—Para la función en el Teatro de Cámara de City Bell estamos preparando un formato íntimo. Vamos con dos músicos. Estoy contenta porque va a ser el primer y último show entre la grabación y la presentación del disco, así que voy a aprovechar para tocar los temas nuevos también.