Hackearon HBO: amenazan con difundir material de Game of thrones

Según informó la señal, se robaron 1,5 terabytes en archivos que contienen videos y textos. Entre ellos, estaría el libreto del próximo episodio de la serie fantástica

Los ataques cibernéticos volvieron a ser noticia. Un grupo de hackers logró romper los mecanismos de seguridad informática de las oficinas de HBO, ganando un botín digital de archivos cercano a los 1,5 terabytes.

Así lo confirmaron los directivos de la señal, a través de un comunicado en el que explicaron que inmediatamente comenzaron a investigar el incidente y están trabajando con las fuerzas de la ley. A pesar de ello, prefirieron reservarse los nombres de los shows que podrían verse comprometidos, en caso de que se filtren cosas en la web.

De todas maneras, la mayoría de los medios norteamericanos fueron notificados del suceso durante el domingo, a través de un e-mail anónimo. Allí, se decía cuánta información se había logrado corromper, al tiempo que se revelaba que: “La mayor filtración en la era cibernética está sucediendo”. Asimismo, contaba que entre los datos robados había material de Game of thrones. En este sentido, no se especificaba si estaban hablando de un libreto o de un capítulo propiamente dicho, ya que, de momento, no se conoció ningún sitio en el que ya se hubiera publicado algo referido a la serie.

Vale recordar que si bien no es la primera vez que se ponen en jaque los episodios de la ficción, nunca antes habían sido víctimas de un hackeo. En 2015, los primeros cuatro capítulos de la quinta temporada fueron difundidos de antemano, pero no por un ataque cibernético sino porque alguien filtró las muestras que se solían enviar a la prensa para que las vieran antes del estreno.

Por otro lado, si bien 1,5 terabytes de información significan un daño importante para el patrimonio de una empresa, quedan muy lejos del récord de datos robados. En 2014, Sony fue víctima de una filtración masiva de 100 terabytes.