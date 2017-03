¿Han Solo es un apodo?

En una reciente declaración, Bob Iger (director ejecutivo de los estudios Disney) dejó abierta la posibilidad de que Han Solo, el mítico personaje de Star wars interpretado por Harrison Ford, no se llame realmente de esa manera, sino que se trataría de un apodo.

En la conferencia Scale: The Future of Tech and Entertainment, Iger aprovechó para adelantar algunos detalles sobre el spin-off de las películas dedicadas a este emblemático personaje estelar de la saga. “En la película descubrirán su verdadero nombre”, afirmó el directivo.