Hay vida después de Pasión de sábado

Hernán Caire fue la cara visible del show durante casi una década. Cuatro años después de su salida del programa, se las sigue ingeniando para trabajar en los medios. Los proyectos para 2017 lo tendrían entre Paraguay y la Argentina

Hace pocos días, el imitador Martín Bossi sorprendió a propios y extraños con el referente que había tenido cuando comenzó su carrera. “Yo me quería parecer a Hernán Caire, de Jugate conmigo”, confesó Bossi en Morfi, todos a la mesa, y enorgulleció a Caire, quien afirmó que, a su criterio, Martín era el mejor del país en el rubro humorístico.

Pocos se acuerdan, pero Hernán comenzó a pisar fuerte en la televisión argentina cuando Cris Morena lo convocó para aquel inolvidable programa de entretenimientos. A partir de entonces, su carrera dio un giro y logró instalarse definitivamente en los medios como músico y actor. Con el correr de los años fue pasando por tiras como Brigada Cola en Telefe, en donde conoció a su amigo y referente Guillermo Francella, y Gino, en Canal 13, hasta que se volcó al mundo de la conducción de shows dedicados a la música tropical.

Mientras analiza las propuestas laborales para este 2017, Hernán habló con diario Hoy sobre sus inicios de la mano de Cris Morena y reflexionó sobre cómo se lleva con la popularidad en la calle. “La gente es respetuosa y amable cuando me reconoce”, afirmó.

—¿Cómo fueron tus comienzos?

—Cuando era chico, solo hacía algunas participaciones en diferentes publicidades. Un día cualquiera, estaba en mi casa y sonó el teléfono. Atendí y era el llamado de Cris Morena, que me había visto en un comercial que hice de un reconocido chocolate y quería hacerme una invitación para participar de su programa, Jugate conmigo, que fue el más exitoso de la televisión argentina. Así fue cómo arranqué mi carrera en los medios de comunicación.

—Los contenidos han cambiado mucho desde entonces, ¿qué visión tenés de la televisión en la actualidad?

—Para mí, la pantalla chica está en un claro momento de stand by. De igual forma, se viene un proceso de un gran cambio.

—¿Qué diferencias encontrás entre el público de los inicios y el de ahora?

—Es el mismo de siempre. La gente sigue manteniendo la misma pasión y calidez que en mis comienzos.

—¿Cómo te llevás con la fama y la notoriedad pública?

—Gracias a Dios tengo una gran familia y muchísimos amigos que me bajan a la tierra. En cuanto a la relación con el público, puedo decir que es buenísima, me llevo muy bien con todos, ya que la gente es respetuosa y amable cuando me reconoce por la calle.

—Muchos famosos están muy activos en las redes sociales, ¿cuánta importancia le das al universo digital?

—Debo confesar que me encanta, soy un activo usuario de todas las redes sociales, aunque mi preferida es Twitter.

El presente laboral del conductor

El último paso de Hernán Caire por la televisión argentina fue en el año 2014, cuando alternó entre un medio local y otro paraguayo, en donde formó parte del exitoso ciclo musical La Liga (2014-2015). Durante 2016 se dedicó de lleno a ser DJ y, ahora, el antiguo actor de publicidades analiza propuestas que le llegaron del país vecino, así como también de los medios locales.

Por el lado de Paraguay, Caire fue convocado para formar parte del Bailando que realiza la televisión de aquellas tierras, así como también de una versión del Gran Hermano de famosos que se llamará Mundos opuestos, y será la primera vez que se lleve a cabo. En lo que respecta a la Argentina, se rumorea que será parte de la reedición del Gran Hermano de estrellas que se realizó por única vez en 2007, edición en la que también participó, pero decidió dejar la casa voluntariamente.

En principio, será un 2017 intenso para Hernán Caire, que mientras afirma que le encantaría volver a la televisión, asegura que su proyecto pendiente es “conducir un programa que sea emitido a la medianoche”.