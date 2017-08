HBO no gana para disgustos: publican capítulo de Game of thrones

Si bien no fueron los hackers, el capítulo que se estrenaría mañana a la noche fue compartido por un usuario en la India

HBO no comenzó muy bien el mes de agosto. En primer lugar, fue víctima de un hackeo en el que le sustrajeron alrededor de 1,5 terabytes de información, entre ella varios capítulos de Ballers, serie que protagoniza Dwayne “la Roca” Johnson, y el guión del cuarto capítulo de Game of thrones, que se estrenará la noche de mañana.

Una vez que se quedaron tranquilos sabiendo que lo único que tenían los hackers de la ficción fantástica era un guión, un nuevo problema le surgió a la empresa: una segunda filtración. Según el medio The Verge, la fuente sería la cadena Star India, que es una de las socias de HBO, y por eso tenía el episodio a su disposición antes de su emisión, para poder preparar los subtítulos y el doblaje. Parece que un trabajador de la cadena lo habría subido a Google Drive para trabajar, pero una persona ajena tuvo acceso a su cuenta y colgó el cuarto episodio de la séptima temporada, llamado The spoils of war, en el portal Reddit.

HBO consiguió bajarlo de esa red gracias a la ejecución del copyright, pero el daño ya estaba hecho y el archivo se multiplicó en los sitios de torrent, una de las populares formas a través de las cuales los piratas descargan contenido. El hecho puso nuevamente en foco los protocolos de seguridad de la empresa, ya que antes del comienzo de la quinta temporada se filtraron cuatro capítulos, y durante la sexta, el año pasado, se publicó otro episodio justo un día antes de su estreno.

La histeria en torno a la serie crece día a día, mucho más luego de que en la última emisión se encontraran por primera vez en pantalla los dos personajes más emblemáticos: Jon Snow (Kit Harington) y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), quienes serían la clave del futuro de los siete reinos.