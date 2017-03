“Hoy, la mujer más influyente del cine mundial es Vicky Alonso, de La Plata”





Así lo sostiene Axel Kuschevatzky, reciente presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, periodista y productor. Además, analizó el estado en el que se encuentra la industria en el país

En octubre de 2016, el periodista y productor se convirtió en el presidente de la Academia de la Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina (Aacca), sucediendo a Juan José Campanella. Desde muy joven se vinculó al mundo de las películas y siempre, de una u otra forma, estuvo trabajando para la industria del séptimo arte, ya sea como presentador de los Óscar, de un ciclo de género de terror o produciendo y escribiendo algunas historias. Además, es el jefe de de­sarrollo y producción de cine de Telefe y se encuentra en plena promoción de la nueva película de Gabriel Nesci, Casi leyendas.

—¿Cuál es tu mirada sobre el presente de la industria nacional?

—Me parece que el cine argentino logró un nivel de maduración muy importante en muchos lugares diferentes al mismo tiempo: logró una calidad técnica muy alta y, en términos creativos, seguramente es la más importante de la región. Además, acortó la brecha que había entre los espectadores y las películas; eso se nota en los números globales de recaudación. Creo que no dejó de lado la diversidad, es un país donde conviven las películas comerciales con las que tienen una búsqueda alternativa, pero todas revisten una mirada, son todas “de autor”.

No existe como en Estados Unidos, que el director es contratado y básicamente filma lo que está en el papel: incluso las producciones comerciales argentinas están escritas por los propios directores.

—¿Creés que falta desarrollo publicitario?

—No. Todos los años en el top 10 hay una película argentina. En los últimos ocho años, en cinco, la más vista fue una nacional: como en 2009 El secreto de sus ojos y en 2014 Relatos Salvajes. No es que no se vea tanto, sino que hay algunas con aspiraciones masivas, y otras que no tienen en el ADN ser comerciales. Cada vez hay más películas en las franjas de entre 100 y 300.000 espectadores; antes había una que por ahí metía un millón y el resto menos de cien, pero hoy ha de­saparecido el prejuicio de “cine argentino no veo”.

—¿Cuándo se produjo ese quiebre?

—A partir de 2008 se empezó a ver una seguidilla donde todos los años hay una en el top 10, con Un novio para mi mujer, El secreto de sus ojos, en 2009 y Dos hermanos, en 2010.

—¿Dónde debería actuar el Estado para mejorar esta situación?

—En términos generales, no veo un problema particular con los planes de financiación o lo que depende del Instituto de Cine Argentino.

Hay algo más complejo que atacar: no hay ningún beneficio fiscal para la producción, y eso hace que no vengan a filmar largometrajes, series o comerciales internacionales. Lo cultural está súper sólido y no se discute, me refiero a la parte industrial: en la Argentina hay más estudiantes de Cine que en Francia, ese marco tiene que convertirse en algo, porque sino es un sistema que sacrifica recursos.

Un ejemplo claro es Colombia o Brasil. Hace falta un beneficio fiscal que promueva que, por ejemplo, si viene una película nortea­mericana, filma y el Estado le devuelve parte de los gastos. La Argentina es un país caro para rodar. Tenés mejores técnicos, actores, directores de arte y locaciones que países que por tener ese beneficio fiscal, se llevan la inversión internacional.

La confusión con el 10% del valor de las entradas

Hace algunas semanas, trascendió un supuesto proyecto que buscaba remover la tasa del 10% a los tickets cortados en las salas del cine, por el que los productores nacionales pusieron el grito en el cielo. “Era una apreciación particular de analistas, no una voz oficial, de algunos que opinaron en el aire acerca de lo que consideraban que era el impuesto, sin entender que, en realidad, generaba fuentes de trabajo”, afirmó Kuschevatzky.

En este sentido, el periodista y productor explicó que el canon no implica un perjuicio para el Estado, y tampoco significa que quitarlo abarate las entradas. “Se deja de recaudar eso para la producción de cine local, que no es la parte más importante que financia al cine argentino, sino que la mayor parte viene de los impuestos a la televisión de aire y cable, por tener sus licencias”, contó Axel.

Argentina en el universo cinematográfico

Kuschevatzky se desvive por el cine, y eso se nota en cada idea que defiende y desarrolla a lo largo de la entrevista. Por eso, no debe sorprender que conozca a algunos directores locales como Hernán Moyano, o entienda que “la búsqueda de género que se dio en La Plata hace cinco o seis años tenía que ver con la edad de los estudiantes”.

Desde la óptica de Axel, “lo más interesante pasó en los últimos ocho años, cuando se desactivó la idea de que el cine comercial argentino es berreta y es un plomo”, y agregó que “desde entonces aparecieron producciones más targeteadas, con un público más identificado y eso terminó generando audiencia”.

—¿Por qué creés que la Argentina suele producir junto con España?

—Los dos países con los que más produce España son la Argentina y Francia. Hay muchas líneas culturales cruzadas y una cultura cinematográfica parecida en las dos industrias. Es lógico, empieza a pasar más, y al mismo tiempo no sentís que te hace ruido un español, entonces la valoración empieza a ser sobre lo interesante que el actor trae al proyecto, y no si el pasaporte es azul o rojo. La coproducción me gusta mucho porque enriquece las películas.

—¿Y con el resto de los países?

—Hemos laburado con Francia, Alemania, Italia, Canadá, Brasil, mucho con Chile y Uruguay. Menos con Colombia y México. Hay mucho código en común, empieza a existir más mercado iberoamericano, que sigue siendo poco pero va en crecimiento. El argentino tiende a estar muy cerrado sobre sí mismo, entonces se pierde muchas cosas de la región, como cuando en Paraguay aparece 7 cajas (2012), o cuando el director uruguayo Fede Álvarez (No respires, Evil Dead) da el salto que da y se convierte en un director de peso, como está pasando con Pablo Trapero y Damián Szifrón. Para mí es interesante porque habla de que vamos hacia una globalización de contenidos, locales en la mirada, pero que se entienden en cualquier lugar.

—¿Qué lugar ocupa La Plata?

—La mujer más influyente del cine mundial hoy, Vicky Alonso, es de La Plata. Ella produce las películas de Capitán América y varias más de Marvel.