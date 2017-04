“Hoy más que nunca quiero decir gracias”

Luisana Lopilato, quien volvió recientemente a la Argentina tras batallar con la enfermedad de su hijo Noah, agradeció los gestos de amor de sus fanáticos. “Estamos muy felices y tenemos ganas de ver a nuestros hijos crecer”, afirmó

Hace unas semanas, Luisana Lopilato regresaba al país junto a su familia, luego de haber batallado contra el cáncer del pequeño Noah, su primogénito. De retorno a los sets de filmación con el filme Los que aman, odian, la actriz habló sobre la dura experiencia y agradeció el apoyo de sus seguidores.

“Lo único que me sostuvo fue la fe que tuve en que Dios tenía un milagro y me até a eso”, dijo Lopilato, emocionada, durante una conferencia de prensa. “Quería agradecerles a todos por estar, por el respeto. Quiero agradecer a la gente por el apoyo y por las cadenas de oración que hicieron, por el amor. Quiero transmitirles y que sepan que todo llegó y nos ayudó muchísimo para seguir adelante”, aseguró la esposa de Michael Bublé.

En el marco de la presentación de la película Los que aman, odian, que se estrenará el próximo 7 de septiembre, la actriz dijo: “Quiero compartir con ustedes que gracias a Dios mi hijo está bien. Por supuesto que es un proceso largo, como todos saben. Noah tiene que seguir con controles”, explicó la actriz sobre la salud del pequeño. “Estamos muy felices y tenemos ganas de pensar en el futuro y ver a nuestros hijos crecer. Es difícil hablar, sepan entender que todavía es todo muy reciente y sigo un poco sensible con el tema”, agregó Luisana.

Vale recordar que con tan solo 3 años, Noah debió iniciar un complejo tratamiento contra el cáncer en noviembre de 2016. En ese momento, la actriz y el cantante decidieron dejar sus respectivas carreras de lado para enfocar todas sus energías en el cuidado del pequeño que estuvo internado en el centro St. Jude Children’s Research Hospital, de Los Ángeles, Estados Unidos. Allí, el niño realizó un tratamiento de quimioterapia y fue sometido a una operación. Poco a poco, su salud mejoró, aunque todavía debe realizarse chequeos constantes.

Tras estas declaraciones, Luisana publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Tengo la necesidad de multiplicar hasta el infinito mi agradecimiento ante tantas expresiones de amor. Desde que llegué a la Argentina no dejo de recibir demostraciones de cariño que me llegan a lo más profundo del corazón. Me siento bendecida y abrazada por la maravillosa energía que recibo a través de los buenos deseos y de las oraciones de tanta gente. Hoy quiero dedicarle un gracias de corazón a cada una de las personas que me dieron fuerza cuando más la necesitaba”, dice parte del mensaje de la artista.