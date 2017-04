Hugh Jackman, héroe en la vida real

Hugh Jackman es uno de los superhéroes más importantes de la historia cinematográfica, ya que durante 17 años se puso en la piel del reconocido mutante de la saga

X-Men, Wolverine. Pero el actor australiano también es valiente en la vida real. Esto fue confirmado por un colega, quien declaró que Jackman le salvó la vida.

Durante una entrevista con MTV, Zac Efron develó que Hugh lo rescató de un incendio en el set de filmación de The greatest showman, la película que ambos estrenarán a fin de año.

Al respecto, el joven expresó: “Estábamos filmando una escena y no nos dimos cuenta de que la pirotecnia empezó a ponerse demasiado intensa. En el momento no reaccioné, pero viéndolo a la distancia, puedo decir que fue Hugh quien me sacó de ahí (...) Ser rescatado por Hugh Jackman de un edificio en llamas es el sueño de toda chica”.