Imputan a los productores que organizaron el show del Indio

Allanaron las oficinas de En Vivo SA y procesaron a sus dueños, Matías y Marcos Peuscovich, que no podrían salir del país. Hubo rastrillajes en Olavarría buscando cuerpos

La trágica presentación del Indio Solari el último sábado en la localidad bonaerense de Olavarría sigue dejando tela para cortar. En la jornada de ayer hubo rastrillajes buscando gente perdida, desorientada, o herida, y pedidos de información en morgues, hospitales y clínicas de la zona. Además, se realizó un allanamiento en las oficinas de la productora En Vivo SA, la empresa que organizó el show, y que es propiedad de los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, quienes fueron imputados en la causa que está catalogada como “averiguación de causales de muerte” .

Los hermanos trabajan con el Indio desde hace 12 años, cuando se presentó junto a su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único de La Plata. Según el Fiscal General de Azul, Marcelo Sobrino, ambos se encuentran “bajo sospecha”.

Finalmente, se decidió no tomarles declaración ayer por la tarde en carácter de testigos y su testimonio se reprogramará porque “cambió su situación procesal”, contó Sobrino, quien además agregó: “Por el momento, la carátula de la causa definida por la fiscal (Susana Alonso) es averiguación de causales de muerte, por lo que hasta que no haya una figura típica no se podrán definir las responsabilidades”.

Además, agregó que “hay muchas posibilidades de que la causa derive en estrago doloso”. La fiscal Alonso está esperando los resultados de las autopsias y de algunas pericias que no trascendieron debido a que rige el secreto de sumario en la causa.

En la mañana de ayer, la Policía Federal allanó las oficinas de Buenos Aires de la productora que se encargó de llevar adelante el evento, en busca de documentación e información referida al expendio de entradas y demás datos que pudieran empezar a esclarecer las culpabilidades por el triste fin de semana que se vivió en Olavarría.

Un operativo con 500 efectivos

Efectivos de la Policía Bonaerense y refuerzos de la Gendarmería realizaron un rastrillaje para buscar personas que aún permanecían desaparecidas.

Pasadas las 20 de ayer, se informó que no se hallaron cuerpos en la zona. “Se encontraron celulares, documentos, tarjetas de crédito y hasta partidas de nacimiento”, se explicó.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, declaró: “Hicimos este rastrillaje con más de 500 hombres y van a quedar equipos acá y en pueblos aledaños hasta que se encuentre la última persona”.

La situación del intendente

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, pasó anoche por la fiscalía para declarar en principio como testigo en la causa que investiga dos muertes, centenares de heridos y evidentes irregularidades en los controles del show. El político había sido explícito en contradicciones. Si bien en los papeles se firmó un máximo de 155.000 espectadores, antes del show dijo que esperaban más de 200.000.

Anoche, además, se difundió por TV un video en el que se observan las negociaciones previas al multitudinario evento. Allí, los productores Marcos y Matías Peuscovich conversan con los vendedores de cerveza que iban a encargarse del negocio durante el evento, mientras que el intendente Galli aparece como mediador. Lo más trascendental del registro es que una de las vendedoras anticipa que los asistentes serán “300.000 personas”.

El biógrafo de Solari dijo que el artista tiene una “tristeza atroz”

Marcelo Figueras es escritor y biógrafo de Carlos Solari, y estuvo presente en el trágico recital del sábado pasado. En una entrevista habló sobre su experiencia en el concierto, admitió que sufrió muchísimo y que tenía miedo por los presentes.

Por otra parte, dijo: “Yo no quiero hablar en nombre del Indio. Él está con una tristeza atroz por la muerte de estas dos personas, por más que hayan muerto por causas que no echarían las clases de sombras que quieren echarle a él encima. Pero no dejan de ser dos personas muertas y eso es una tragedia en sí misma”. Además, recalcó que no considera que su amigo sea víctima de un complot. Por el contrario, el miedo ante una posible catástrofe ya estaba instalado: “No creo en una conspiración. Yo tenía temor desde antes y el Indio lo intuía. Por eso hablamos con la gente para que tuviese cuidado”.