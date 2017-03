Indio Solari: ¿hacia dónde se inclinará la balanza de la Justicia?

Mientras aún hay gente intentando regresar a sus hogares y otros permanecen desaparecidos, las autoridades deberán determinar la responsabilidad del músico en el fatal evento

Desde que se produjo el fatal desenlace del recital que el Indio Solari brindó en Olavarría el pasado sábado, la producción del evento, los encargados municipales y hasta el propio músico parecen estar de acuerdo en solo una cosa: echarse las culpas unos a otros.

Lo cierto es que actualmente aún hay personas desaparecidas, algunas que no pudieron regresar a sus domicilios y otras tantas que permanecen internadas en el hospital de Olavarría. Con este terrible trasfondo es necesario preguntarse si, como en el caso de Callejeros con Cromañón, Solari podría enfrentar años de cárcel.

El panorama no parece ser el mejor para el líder ricotero y su situación judicial es sumamente compleja. Los factores que se ponen en juego en esta tragedia dependerán principalmente de las causas del deceso de las dos víctimas mortales: si fallecieron como consecuencia del recital y su contexto, Solari podría eventualmente tener responsabilidad, pero si las muertes pudieran haber ocurrido igualmente, aun si no hubieran asistido al evento, entonces la responsabilidad del músico se diluirá.

Lo relevante para conocer la culpabilidad del cantante es saber qué implicancia tuvo en la organización del recital. En el concierto de Olavarría, el Indio no aparece como coorganizador en el contrato, pero ello no lo exime de esa responsabilidad, al menos no sin una investigación previa. En tal caso, la peor acusación que podría sufrir sería la de “homicidio culposo”, con una pena máxima de cinco años de prisión.

Por otra parte, el abanico legal podría beneficiarlo. Si se probara que Solari no organizó el show, ni fue socio de los organizadores, podría ser considerado “víctima”. Incluso, en un juicio civil, podría argumentar que las falencias de la organización afectaron sus posibilidades actuales y futuras como artista, y le causaron “daños y perjuicios”.

Hasta ahora, el cantante no está acusado de ningún delito, aunque sí se le tomó declaración indagatoria como “testigo” y fueron requisadas las habitaciones del hotel en el que se hospedaba.

Rastrillaje y asistencia a personas varadas

Olavarría continúa convulsionada. Ayer se conoció que 50 efectivos del Ejército Argentino se encuentran ayudando y dando asilo a más de 210 personas que aún no han podido regresar a sus domicilios.

En esa sintonía, el Ministerio de Seguridad fortaleció los rastrillajes en la zona para descartar nuevos decesos o personas que tal vez se encuentren heridas o desorientadas. En conferencia de prensa desde dicha ciudad, Cristian Ritondo pidió a los familiares que hagan la correspondiente denuncia por averiguación de paradero dado que “hasta ahora hay datos periodísticos o por internet”.

Por otra parte, el funcionario expresó que el intendente de Olavarría “tiene que dar una respuesta”, ya que fue su decisión aprobar el recital. Pero también señaló a la productora En Vivo SA: “Fue un espectáculo privado. Vemos que una productora hizo un negocio, que firmó con autoridades provinciales y que declaró 150.000 personas. También se vendieron bebidas alcohólicas. La admisión y la permanencia es responsabilidad absoluta de la empresa”, declaró.