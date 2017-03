Indio Solari: “Me encuentro en un lugar protagónico que me excede”

Se conoció una publicación en la que el músico intentó justificarse tras el trágico evento y, además, despegarse del kirchnerismo

Mientras aún no se define su situación procesal, se conoció una carta que el Indio Solari escribió días antes del trágico recital que realizó en Olavarría. En la extensa misiva, aclara: “He tomado la decisión de guardar mi personalidad pública hasta después del concierto de

Olavarría y tomar un descanso luego, que me permita observar mi salud. Estoy usando estos días para explicar (una vez más) que no soy un militante”.

La carta en cuestión fue reproducida, con la autorización del músico, por la Agencia Paco Urondo, que también publicó un mensaje que el Indio posteó en el muro de un amigo en Facebook luego del recital, en el que se refería a los incidentes ocurridos: “No tienen información dada por los diarios que sea cierta. La fiscal habla de la verdad y negó (en la indagatoria) todas esas versiones como faltas a la verdad de lo sucedido y a las víctimas. Leyendo las noticias, hoy, me encuentro una vez más situado en un lugar protagónico que me excede”.

En tanto, en la misiva previa al show, el músico continúa: “He acompañado, con expresiones de ciudadano elogiosas, decisiones que tomó la administración Kirchner toda vez que en una entrevista me preguntaron algo al respecto. Eso me ha transformado para muchos en la rata kirchnerista. Sin embargo, mi manera de oponerme a los círculos dominantes, del color que sean, no llega a transformarme en algo con similar poder. Parece ser que la fábula madre ha impuesto que para luchar con un monstruo debes contemplar la necesidad de transformarte en uno. Todo esto me obliga a definirme periódicamente, cosa que siento humillante. Pero bueno… ¡que ruede la bola!”.

Cabe destacar que el mensaje del músico no es un comunicado oficial, sino que se trata de “una comunicación informal que la agencia pidió permiso para difundir”, aclaró su biógrafo Marcelo Figueras. “No faltará quien me eche en cara que este no es el mejor momento. Nunca es el mejor momento. La canalla (sic) no descansa nunca”, finaliza Solari.

Piden su detención

En el momento en que se conocía el mensaje del líder ricotero, el abogado que representa a la familia de Javier León, una de las dos víctimas fatales del trágico recital, indicó que pedirá la detención del artista. “No hay mucho que investigar para darse cuenta de quiénes fueron los brutales asesinos”, dijo.

En ese sentido, también pedirá que se detenga al intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, y a los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, propietarios de la empresa En Vivo, que produjo el trágico show. “Ninguno de todos los que participaron pudo haber obviado el resultado de las muertes, pensando en la cantidad de gente que iba a ir, en el exceso del límite de capacidad del predio, como tampoco las innumerables situaciones irregulares”, explicó el letrado.

Además, sostuvo que en la organización del concierto “todo fue precario” y cuestionó “el afán económico, de notoriedad y crecimiento político, sin mirar las consecuencias sobre la vida de la gente”.

El pasado martes la Justicia imputó a los hermanos Peuscovich y evalúa prohibirles en las próximas horas la salida del país. Ahora tienen derecho a buscar abogados defensores y podrían ser llamados a declarar en calidad de indagados o para una declaración informativa por la fiscal del caso, Susana Alonso. Por otra parte, declaró el intendente Galli en calidad de testigo, tal como lo hizo Solari este lunes.

Confirman que las dos víctimas fatales habían consumido alcohol y drogas

Las pericias toxicológicas realizadas a los cuerpos de los dos espectadores muertos en el recital del Indio Solari determinaron que ambos habían consumido alcohol y drogas. Ahora la Justicia deberá determinar si las muertes derivaron de una sobredosis o fueron consecuencia directa de los empujones que hubo en el predio La Colmena, donde habría ingresado más del doble de la cantidad permitida de personas para dicho lugar.

Las pericias realizadas a Javier León y Juan Francisco Bulacio determinaron que el primero tenía 1,70 gramos de alcohol por litro de sangre y 1,33 de marihuana; mientras que en el caso de Bulacio, el resultado arrojó que tenía 2,03 gramos de alcohol por litro de sangre y 1,23 gramos de estupefacientes, entre ellos marihuana y cocaína.

Con estos resultados, la fiscal Susana Alonso deberá esperar las pericias forenses para definir la calificación legal de los hechos. Hasta el momento, la causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte” y los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, responsables de la producción del show, están en condición de imputados como sospechosos.

Por su parte, el fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, dijo que si se comprueba la venta de alcohol dentro del predio La Colmena, en el que se realizó el recital, se agravaría la situación de los imputados.