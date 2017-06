Iván Noble: “Las canciones y las emociones siguen intactas”

Caballeros de la Quema volverá después de 15 años para dar un único show en La Plata. Será hoy a las 21, en el marco de un festival cultural gratuito

Se están por cumplir 16 años desde que una tragedia azotó a Caballeros de la Quema: el 1º de agosto de 2001, mientras se encontraba en su hogar, Ariel “Garfield” Caldara, el tecladista que se había unido a la banda en 1996, falleció de forma súbita. Pese a que el grupo continuó con las presentaciones en vivo de su última placa, Fulanos de nadie (2000), algo de la química estaba fallando y el dolor por la pérdida de un compañero hizo mella en el ánimo de los integrantes. A fines de ese año, en el oeste del gran Buenos Aires, zona que los vio nacer, finalmente el conjunto integrado por Pablo Guerra, Martín Méndez, Pato Castillo, Javier Cavo e Iván Noble dio su último recital. Así, la agrupación nacida en Morón se despidió de los escenarios mediante un comunicado que oficializó en el verano de 2002.

Hoy, después de quince años desde que anunciaron su separación oficial, volverán a juntarse por única vez en la ciudad de La Plata. Será con entrada libre y gratuita, en el marco del festival Provincia Emergente, donde brindarán un show que los tiene muy ilusionados. El cantante, Iván Noble, habló con diario Hoy sobre el regreso.

—¿Cómo fue el momento en que se gestó este regreso?

—Con mucho entusiasmo, pero también con dudas y temores que se fueron yendo con los primeros dos ensayos. Nos reencontramos después de 15 años de no estar juntos en una sala y los resultados fueron mejores de lo que esperábamos. Entonces podemos decir que las ganas, las canciones y las emociones siguen intactas.

—¿Por qué sentían tantas dudas y miedos ante esta vuelta?

—Debido a los quince años que pasaron. Esto hace que no sepas qué tipo de química se puede conservar una vez que te calzás los instrumentos para salir a tocar. También podría haber pasado que las canciones perdieran la magia, que al tocarlas no tuviéramos pulso, el entusiasmo o las ganas, más concretamente. Por suerte, eso no pasó.

—A la hora de armar la lista de canciones, ¿qué tuvieron en mente? ¿Hubo disputas por las elecciones?

—Pensé que iba a ser más difícil, pero fue muy sencillo, porque hay temas elegidos que corresponden a todos y cada uno de los discos. Hablo de las canciones “que sabemos todos”, pero también estarán aquellas que son muy apreciadas por la gente que, tal vez, siguió a la banda desde un principio y durante muchos años.

En síntesis, será una mezcla de temas que se pasaron mucho por la radio y otros que les gustan a las personas que son muy fanáticas.

—Con el transcurso del tiempo, los miembros del grupo tuvieron hijos. ¿Ellos los han visto tocar?

—Es una de las razones que nos impulsaron a tomar la decisión de hacerlo. En el momento en que nos separamos, entre los integrantes había dos o tres hijos que eran muy chiquitos. Hoy en día ya son once en total y no nos vieron nunca. Entonces será su primera vez, y también la nuestra junto a ellos.

—Debe haber anécdotas que no se pueden contar delante de ellos...

—Prácticamente todas (risas).

—¿Qué mirada tenés sobre la vuelta de los Caballeros de la Quema en un evento como el Provincia Emergente?

—Fue una de las cuestiones que, a mí en lo personal, me hicieron terminar de decidir. Quería que si algún día nos reencontrábamos para tocar fuera lo más popular posible, así que esto me parece fundamental para que suceda.

—¿Cuántos músicos serán sobre el escenario?

—Primordialmente somos los seis miembros originales, pero después tenemos invitados en los vientos y la percusión. También hay un pianista invitado, porque el músico original falleció. Hemos llegado a ser once personas sobre el escenario en otros shows y ahora vamos por más.

—Después de esta presentación, ¿tienen algún plan para sumar otra fecha?

—La idea es volver solo para el Provincia Emergente. Es el objetivo que nos pusimos y es por eso que ensayamos durante todo un mes y medio para este show. Además, lo consideramos una forma de cerrar un ciclo que quedó medio trunco hace ya muchos años, así que puedo decirte que mi cabeza y mi voluntad están puestas solo para este viernes.

—Como músico solista venís seguido a la ciudad, ¿te gusta La Plata?

—Muchísimo. He ido a presentaciones como músico y también a ver algunos shows al Estadio Único. En lo personal, considero que es un lugar hermoso, y para mí es un placer enorme poder tocar ahí. La ciudad está llena de gente y de estudiantes, entonces hacen que todo sea un enorme caudal cultural. Espero que en la fecha todo salga bien. A priori, para nosotros, todo está dado para que sea una fiesta muy emocionante e histórica.

Festival Provincia Emergente: una fiesta del arte joven

Con la presencia de Los Caballeros de la Quema esta noche, la banda chilena Zona Ganjah el sábado y Babasónicos en el cierre musical el domingo a las 21 como platos fuertes, hoy a partir de las 14 se inicia el festival Provincia Emergente.

Auspiciado por el Gobierno bonaerense y con entrada libre y gratuita, el evento incluirá en esta ocasión a importantes bandas de la rica escena rockera en ascenso, como Las Armas Bs As, Un Planeta, Indiana, La Patrulla Espacial y La Niña Transformer, además de solistas como Juanito el Cantor, Mariana Paraway, Ezequiel Borra, Totomás y otros.

En otras diciplinas, Zanarenco abre su Kiosco Red Carpet, una intervención fotográfica, mitad exposición, mitad estudio de retratos en plena actividad, que demuestra que todos somos artistas y celebridades.

Por otra parte, Pichón Baldinu presenta el espectáculo Lejos de la Bestia. A través de imágenes fuertes y sugestivas, sonidos envolventes, efectos especiales de alto impacto y una coreografía interpretada por bailarines, la obra teatral del creador del grupo multidisciplinario De La Guarda desarrollará distintas aristas de la violencia de género. El formato es novedoso, porque el escenario, que fue construido a partir de un contenedor de 40 piezas, también funciona como soporte técnico de la obra: en su gira veraniega, cuando la función terminaba, la compañía guardaba todo dentro del contenedor y mudaba el camión a otro balneario. Esta estructura se verá en el estadio de las calles 25 y 32, donde será el evento.