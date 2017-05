Ivana Nadal: “Jamás imaginé que todo el país iba a ver mis fotos íntimas”

Tiempo atrás, la modelo transitó un mal momento cuando se filtraron imágenes privadas que la mostraban “como Dios la trajo al mundo”. Sin embargo, salió airosa y, en la actualidad, construye una prolija carrera en radio y televisión

Nacida y criada en Villa Devoto, desde su juventud, Ivana Nadal ya era una escultura viviente. Gracias al carisma y a la voluptuosidad que la caracterizan, varias agencias de modelos se interesaron en la figura de la muchacha desde sus primeros pasos. Así, desde adolescente, transitó incontables pasarelas y fue cara de numerosas campañas publicitarias.

En 2011 se presentó a un casting para la televisión, quedó seleccionada y esto le permitió ingresar a la pantalla chica. En su historial pueden destacarse participaciones en programas como Tiempo extra, Escape perfecto, ciclo que le permitió dar un gran salto en su carrera, Juguemos en el bosque, La peña de morfi, Loco por vos, La peluquería del don Mateo y el filme Locos sueltos en el Zoo.

En diálogo exclusivo con este medio, la modelo se expresó sobre su actualidad laboral y el incómodo momento que vivió cuando, el año pasado, se viralizaron fotografías íntimas.

—¿En qué te encontrás ocupada ahora?

—Estoy al frente de un magazine de música y entretenimientos llamado Vamos a pasarla bien (Crónica TV). Me alegra poder lucirme en lo que más me gusta, que es la conducción. Además, estoy trabajando en dos programas de radio. Este mundo tiene una magia especial, atemporal. La gente deja de lado el caretaje y si te escucha, es porque le divierte lo que estás diciendo.

—¿Qué opinás sobre la televisión actual?

—Para mí es una gran compañía, como también le sucede a mucha gente, sobre todo para aquellos que viven solos. Además, amo el medio, porque es el lugar donde trabajo y disfruto estar.

—Durante tu paso por los medios, ¿cuál fue el momento más incómodo que te tocó vivir?

—Sin duda, la difusión de mis fotos privadas. Sucedió algo que nadie quiere que le ocurra. La pasé muy mal, porque se expuso una cuestión íntima, algo que hice en un momento en que estaba conmigo misma. Jamás me hubiera imaginado que todo el país podía llegar a ver esto. Fue horrible, la peor circunstancia que viví. Me expusieron ante mi familia, mi papá, mis hermanos.

Gracias a Dios, hoy en día puedo decir que ya pasó, que salí adelante. Por entonces pensé que iba a perjudicar mi trabajo, pero por el contrario, crecí, salí de ese mal tramo y en los medios se me sigue respetando por la carrera que fui armando tan prolijamente. También supe decir que no a algunas propuestas para cuidar mi profesión.

—¿Estás pendiente de tu imagen?

—Antes comía cualquier cosa, en cualquier momento. Luego empecé a llevar otro estilo de vida. Me alimento a base de proteínas e hidratos. Aunque los fines de semana disfruto completamente de la comida: me encantan los asados con vino y las picadas con cerveza.

—¿Cuál es tu situación sentimental?

—No estoy de novia, no estoy enamorada. Estoy bien y me rodeo de gente que me quiere mucho, así que más no puedo pedir.

Diosa fitness

Ivana posee una altura destacable (mide 1,75 metros) y desde muy chica su llamativa figura la llevó a incursionar en el modelaje, pero a pesar de que tiene muy buenos genes, el entrenamiento físico es una parte muy importante de su vida.

“Hace un año atrás, algo me hizo click en la cabeza y comencé a cuidarme de adentro para afuera. Ahora entreno varias veces a la semana y encontré en el deporte una terapia”, admitió la joven que continuamente sube a las redes sociales las diversas rutinas de entrenamiento que realiza.