Jack Johnson y Phoenix vuelven al país

En el marco de lo que será una nueva edición del Personal Fest, que se llevará a cabo el 11 y 12 de noviembre en Capital Federal, cuatro presencias internacionales de renombre volverán a realizar shows en el país. Se trata de Phoenix, Fatboy Slim, Jack Johnson y PJ Harvey, a los que se sumarán artistas nacionales como Los Fabulosos Cadillacs, Turf y Benjamín Amadeo.

Jack Johnson volverá al país tras tres años con su último trabajo discográfico, All the light above it too. Por su parte, Fatboy Slim regresará a la Argentina después de su visita en el año 2011.