“Jamás opinaría algo de su vida personal”

Desde que se conoció la versión de que Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña estarían esperando su primer hijo juntos, todos comenzaron a preguntarse qué opinará Carolina “Pampita” Ardohain al respecto.

Luego de la polémica ruptura que tuvo con el chileno, la modelo volvió a rehacer su vida sentimental con Juan “Pico” Mónaco y se alejó de los temas referidos a su expareja.

“Esas cosas yo no las pregunto, no las hablo con él porque estoy separada desde hace muchísimo tiempo, hace más de un año, y jamás opinaría algo de su vida personal. Me parecería muy desubicado, no me corresponde”, aseguró Pampita. “Nunca van a recibir ningún comentario”, enfatizó. La modelo también aclaró: “Tengo que cuidarme al máximo para que tengamos una relación estupenda. Vamos a estar unidos por nuestros chicos el resto de la vida, así que yo nunca me voy referir a él”.

Lejos de la mediática separación que tuvo del padre de sus hijos, Carolina se mostró segura en su posición. “A los pocos meses de separados tomé una decisión y fue tener respeto en cada palabra que comento y nunca me referí a él en un tema personal”, finalizó la jurado del Bailando.