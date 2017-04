Entrevista exclusiva

Javier Martínez: “El mundo actual está inmerso en la nostalgia”

El músico habló sobre su extensa trayectoria y brindó detalles acerca de cómo será su show en La Plata. Además, confirmó la esperada vuelta de Manal a los escenarios porteños

Nacido en Berazategui, Javier Martínez durante su adolescencia se sintió atraído por la música y decidió tomar clases de guitarra y batería. De esta manera, formó su primera banda de rock junto con sus amigos del barrio. El baterista, compositor, cantante y guitarrista dio sus primeros pasos en el mítico bar La cueva, el lugar donde se congregaban los artistas de vanguardia durante los años 70.

En 1967, Martínez junto con Alejandro Medina y Claudio Gabis fundaron Manal, una agrupación abocada al blues y al rock and roll. Pero, por ese entonces, no imaginaban que se convertirían en referentes musicales junto con otras formaciones como Almendra y Los Gatos.

Pese a los logros alcanzados, los integrantes de Manal decidieron distanciarse para tomar diferentes rumbos artísticos. En ese contexto, Martínez desarrolló una certera carrera como solista en la Argentina y en Barcelona. Editó numerosos discos y en 2015 lanzó Pensá positivo, un álbum con canciones inéditas, algunos covers de Tanguito y temas de Manal versionados.

Durante una entrevista íntima con este medio, el músico se expresó sobre su próximo show en la ciudad de La Plata, que tendrá lugar esta noche, a las 21, en Ciudad Vieja (17 y 71). Además, confirmó una noticia más que esperada por todos los rockeros, porque en mayo próximo Manal se reunirá para una única fecha en el Gran Rex.

—¿Qué te traés entre manos para este show en La Plata?

—Estaré acompañado por los músicos de mi nueva formación, que son Marcelo Roascio (guitarra) y Héctor Actis (bajo). Ellos son bárbaros y este trío suena muy bien, porque nos complementamos maravillosamente.

En cuanto al repertorio, haré un recorrido por toda mi carrera, es decir: estarán las canciones de mis comienzos con Manal, esos temas que compuse y hoy son clásicos, como también todo aquello que hice en mi etapa de solista, hasta el último disco que fue editado en 2015. De esta trayectoria, que es bastante extensa, haré temas clave de todas las etapas y de cada disco. Será un concierto muy completo, durará más de una hora, e incluirá todo ese desarrollo.

—¿Qué es lo que no puede faltar en uno de tus conciertos?

—La buena onda, el swing y la comunicación con el público. De cualquier forma, todos estos aspectos no van a faltar nunca, porque me son intrínsecos. Se trata de mi estilo, mi marca personal. Con esto, quiero decir que jamás van a escasear ingredientes que hagan a un buen show. Un reflejo de ello es la concurrencia del público, que en estos últimos años se ha hecho presente cada vez que he tocado en Ciudad Vieja, por ejemplo.

—¿Tenés cábalas o algún ritual antes de salir al escenario?

—Todos los artistas somos un poco supersticiosos, pero la verdad es que no tengo ningún rito en particular. En las vísperas de un concierto, intento estar concentrado y tranquilo, así armo el repertorio. De esta manera, los músicos nos sentimos bien y se lo transmitimos al público.

—¿Continúas siendo amigo de los exintegrantes de Manal?, ¿Cómo se preparan para la fecha que harán en mayo?

—Sí, la amistad nunca se perdió. Lo que sucedió es que cada uno de nosotros continuó con su carrera artística. Si no hubiéramos tenido una buena relación de amistad, no podríamos haber editado el disco que salió en 2014. Es cierto que Manal volverá a tocar. La única presentación que haremos será el 4 de mayo en el Teatro Gran Rex. Brindaremos un concierto que recorrerá la trayectoria de la banda, lo que significa un gran esfuerzo también, porque las canciones presentarán los arreglos originales.

La gente tiene grandes expectativas porque el mundo actual está inmerso en la nostalgia, y nosotros la vamos a satisfacer con talento artístico, obviamente.