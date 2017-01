Jimena Barón explicó por qué no puede salir con del Potro

La actriz refutó las especulaciones que se venían haciendo sobre su relación con el tenista que acaba de ganar la Copa Davis. “Viajo todo el tiempo y tengo que grabar un año acá, no me cierra”, aseguró Jimena, que además confesó: “Por suerte tengo otros candidatos”.

Por otro lado, la ex de Daniel Osvaldo confirmó que ya no es más amiga de Gianinna Maradona justamente por un problema con el futbolista. Hace un tiempo se los vio juntos, y esto a Jimena no le gustó para nada. “Ella me dio una versión del encuentro pero después salió un video que la contradijo . Para mí ya está”, sostuvo Barón.