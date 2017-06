Jimena Barón: “Por primera vez vivo un amor en paz”

Del exfutbolista Daniel Osvaldo, Jimena Barón pasó al tenista Juan Martín del Potro y, por lo que contó, está muy feliz con la decisión. “Por primera vez estoy viviendo un amor en paz, me estoy descubriendo en un nuevo espacio de calma. Es una buena elección saber que se puede estar en paz con alguien. Sabía que existía eso, pero no era mi caso. De alguna manera siento que llegué a esta relación por todo lo que viví antes”, contó en una entrevista Barón, quien además elogió a la raqueta número uno del país al decir: “Juan saca lo mejor de mí, es un tipazo, el sello de la bondad. Viaja muchísimo y yo me organizo para acompañarlo, pero también tengo compromisos que son inamovibles. No me hace sentir que tengo que dejar todo por él”.