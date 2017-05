Jorge Vázquez: “Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar”

El músico platense sigue consolidándose en el ambiente artístico y en breve estrenará el videoclip de Cuando muerde el amor, tema que será parte de Fanny, la fan, la nueva novela de Telefe. En exclusiva con este medio, el artista reveló detalles de la grabación desde la República de los Niños

Durante años, Jorge Vázquez fue un nombre resonante en la escena platense. El músico, cantante de baladas y tangos se presentaba asiduamente en la ciudad y era muy requerido por el público de las diagonales. El gran salto de Vázquez a la popularidad se dio con el programa Elegidos, que el cantante ganó en 2015 gracias a su carisma y talento.

En los primeros meses de 2016, Vázquez lanzó Así, un disco por el cual está nominado a los Premios Gardel. Actualmente, mientras continúa girando por diferentes puntos de la Provincia y el país, Jorge se encuentra produciendo lo que será su próximo material de estudio. Un adelanto de esto es el tema Cuando muerde el amor, elegido como cortina de la nueva puesta de Telefe, Fanny, la fan.

Desde las calles de la República de los Niños, lugar donde se dispuso a grabar el videoclip de la mentada canción, el músico habló en exclusiva con diario Hoy sobre el éxito que transita, el álbum que está por venir y sus shows.

—¿Cómo viene este nuevo disco para el que estás grabando el videoclip?

—Estamos lanzando las primeras armas con este segundo disco que vamos a presentar oficialmente el 17 de junio en el Teatro Colonial. Es una linda sorpresa tanto para mí como para la gente que me sigue.

—¿Cuál será la estética del álbum?

—Va a ser un disco que va a tener más canciones de mi autoría, ya que se me ha dado por componer bastante y por tener canciones de mi estilo. Igualmente, no voy a dejar de lado el tango, que fue lo que hicimos en el primer álbum que tuvo también muchas baladas. En este caso, el nuevo material va a tener eso pero también va a tener otras cosas. Abrí bastante el espectro y quizás hasta haya temas más rítmicos, bailables.

—¿Cómo sigue este 2017 para vos?

—Este año arrancó muy bien, no paré de hacer shows y tengo la suerte de estar ahora ternado en los Premios Gardel con el disco Así, como “mejor álbum nuevo artista de tango”. Mi idea para el resto del año es presentar el disco por todos lados. Yo soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar, así que cuando me inviten ahí estaré.

—¿Qué no puede faltar en uno de tus shows?

—Mi show tiene un poco de todo y lo que no puede faltar nunca es la fiesta final. Más allá de que le cantemos al desamor, al romance y demás, no podemos dejar de cantarle a la fiesta y a la alegría. Mi idea es festejar todo esto que me está pasando.

—Como artista lograste romper el circuito local y ahora tu música se escucha por todo el país, ¿cuál es tu lugar preferido fuera de La Plata?

—Tuve la suerte de recorrer bastantes lugares en donde nunca me imaginé estar. Estoy muy contento de que a donde vaya, así sea el rincón más chiquitito que te imagines, la gente se acerque a decirme que le gustó mi música, que le hice recordar a su infancia, o que les hice tener un lindo recuerdo de su papá o mamá.

La novela dentro de la novela

Fanny, la fan es la nueva apuesta de Underground, la productora de Pablo Cullel y Sebastián Ortega, que estrenará próximamente y promete nuevos condimentos.

La ficción cuenta la historia de Fanny (Agustina Cherri), una joven que desde pequeña conoció el mundo a través de la TV. Solo asistió una semana al colegio, donde fue sistemáticamente burlada por sus compañeros. Su madre (Laura Novoa), en extremo sobreprotectora, decidió educarla en su casa y Fanny tuvo como único escape la televisión.

Actualmente, su vida depende de lo que pasa en el programa que mira con devoción, “Cuando muerde el amor”, de cuyo club de fans es presidenta, y está perdidamente enamorada del protagonista del programa, Emiliano Morante (Luciano Cáceres). El rumbo incierto que tomó esa novela la lleva a embarcarse en la misión de salvar su ficción favorita. Una vez que logra entrar a trabajar a Megacanal conoce a Pedro Godoy (Nicolás Furtado), un camarógrafo de su programa predilecto. Fanny, ante la novedad de los sentimientos de amor real, confunde lo que siente con una enfermedad.

Hace días, la producción había lanzado en forma de pista para los fanáticos un adelanto del tema Cuando muerde el amor, que será el corte de Vázquez que musicalizará la novela de la que Cherri es fan en la tira.

Cabe destacar que la ficción tendrá actores para todos los gustos: Verónica Llinás, el Puma Goity, Andrea Bonelli, Soledad Fandiño, Benjamín Amadeo, Mex Urtizberea, Tomás Fonzi, Rodrigo Noya, Nazareno Mottola y Toti Ciliberto, entre otras grandes figuras. Además, debutará en la pantalla chica Tomás Kirzner, el hijo de Araceli González y Adrián Suar.