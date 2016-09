José María Muscari “es indefendible”

Así lo manifestó su propio abogado. Además el actor faltó a la mediación que él mismo había pedido por los exabruptos discriminatorios que se filtraron

Luego del escándalo que se dio luego de que el productor teatral tildara a Fede Bal de “gordo, enano y judío”, parece que todo le está saliendo mal y se le vienen nuevos problemas. Por un lado el fuego amigo, que había empezado con la filtración del audio, ya que quien lo traicionó es alguien de su círculo íntimo. Ahora se le sumó su propio abogado Alejandro Broitman quien en declaraciones en Intrusos se refirió a los dichos de su defendido y lo enterró: “Me dolió a mí como judío, lo que dijo es indefendible, me retrotajo a situaciones muy dolorosas de nuestra comunidad”. Broitman además forma parte de la DAIA, donde se presentó Muscari a pedir disculpas y terminó escrachado.

Por otro lado, para evitar un posible juicio, el actor y director había pedido una mediación para pedirle disculpas en la cara al agredido. Lo cierto es que por compromisos laborales en Uruguay no se presentó y dejó plantado al hijo de Santiago Bal quien de todas maneras se mostró conciliador: “El tiempo pasa y uno habla también de la madurez, de bajar la cabeza y enfriarla, y tal vez entender que quiera pedirme disculpas y por qué no aceptárselas. Mi objetivo era poder verlo a la cara y que me diga las cosas que quiere decirme, y yo también le tendré que decir algunas otras. Vine para encontrarme con él”. El faltazo del amigo de Nazarena y Barbie Vélez le pone más suspenso a esta guerra.