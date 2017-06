Juana Molina contó que Luca Prodan la salvó de un intento de abuso

La actriz y cantanta, Juana Molina, contó detalles de un momento de intento de abuso sexual que fue disipado por la presencia del emblemático lider de Sumo, Luca Prodan.

"Una vez los dos nos subimos al auto de un tipo, que no me acuerdo quién era, pero tenía un fitito tuneado con ruedas gigantes. Era bastante ridículo. Yo iba en el asiento del acompañante y Luca en el de atrás. De golpe el tipo me empezó a hacer preguntas y por dentro pensaba: 'Ay, este pesado me está tirando onda, la puta madre'", inició Juana.

"En un momento el tipo me pone la mano en el muslo. Yo era muy joven y sola no hubiera sabido qué hacer con ese tipo ahí. Me quedé dura. Medio que era como un hecho que cualquier tipo te podía poner una mano encima... Y cuando lo ve, Luca salta y le grita: '¿Pero no te das cuenta que no quiere que la toques? ¿No tenés nada en la cabeza? ¡La chica no quiere saber nada con vos!' El tipo no sabía dónde meterse. Se quedó asombrado. Y yo lo miraba a Luca sonriendo y pensaba: '¡Mi ángel de la guarda!'", confesó