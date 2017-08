Justin Bieber abrió su corazón a los fanáticos

El ídolo pop explicó en una carta el momento que está atravesando, luego de que le llovieran las críticas por haber suspendido su gira mundial. “Quiero que mi carrera sea sostenible, pero también que mi mente, corazón y alma lo sean”

Hace una semana, el cantante canadiense Justin Bieber decidió cancelar su gira mundial y desilusionó a sus fanáticos alrededor del mundo. El mánager del joven había anunciado en su momento que la razón de la suspensión de los recitales del ídolo se debía a cuestiones de salud. Pese a eso, los fans no se quedaron conformes y criticaron al ex de Selena Gomez, quien finalmente hizo su descargo a través de su cuenta de Instagram.

“Estoy muy feliz por vivir este viaje con todos ustedes... Estoy muy agradecido por los tours, pero por sobre todas las cosas estoy agradecido porque atravesé todo esto con ustedes. Aprender y crecer no siempre fue fácil, pero saber que no estoy solo me hizo seguir adelante. A veces he dejado que mis inseguridades obtengan lo mejor de mí, he dejado que mis relaciones rotas dicten mi forma de actuar frente a las personas y mi forma de tratarlas. ¡Dejé que la amargura, los celos y el miedo guíen mi vida! ¡Estoy extremadamente bendecido por haber tenido personas que en los últimos años me ayudaron a construir mi carácter recordando quién soy y quién quiero ser! Recordándome que mis decisiones y relaciones pasadas no dictan mis decisiones y relaciones futuras”, expresó el autor de Sorry.

“El tomarme este tiempo ahora significa que quiero ser sostenible, quiero que mi carrera sea sostenible, pero también que mi mente, corazón y alma lo sean. Así podré ser el hombre que quiero ser y, eventualmente, el esposo y el padre que quiero”, se justificó Justin. Finalmente, cerró el texto de la siguiente manera: “Este mensaje gramaticalmente es incorrecto, pero surge desde el corazón ¡Creo que hay algo especial en las imperfecciones!”.