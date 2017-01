Justin Bieber suma una nueva polémica

Tras su mal momento con la Justicia argentina, el ídolo adolescente fue acusado por supuesto maltrato animal

Justin Bieber vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Lejos de su irreverencia ante la ley o el desdén que profesa hacia sus fanáticos, el ídolo adolescente por excelencia volvió a ser objeto de críticas, luego de que circulara el dato de que dispone de sus mascotas como si fueran meros juguetes.

Recientemente, medios estadounidenses comenzaron a hacerse eco de que Justin le entregó su perro a uno de los bailarines de su staff. Se trata de un Chow Chow blanco que compró hace seis meses, al cual no tenía tiempo de cuidar. Si bien no sería un detalle polémico, esta no es la primera vez que el cantante resuelve deshacerse de un animal que ha adquirido.

Previamente, Bieber hizo lo mismo con un hámster, un mono y otro perro. Lo cual configura un patrón bastante inquietante. Por otro lado, la mascota que acaba de “abandonar” sufre de una severa displasia de cadera que el cantante nunca se ocupó de tratar, motivo por el cual el can podría haber quedado paralítico en unos meses. Incluso trascendió que el bailarín que adoptó al animal tuvo que hacer una colecta para poder pagar la operación, porque el músico no se dignó a hacerse cargo de ella, pese a su abultada billetera.

Como si esto fuera poco, tiempo atrás trascendió que el cantante le llevó su perro Bulldog a su entrenador para que lo cuidara y nunca más regresó por él. “Fue como llevar a un chico a la escuela y dejarlo allí para siempre”, dijo el profesional en ese momento.