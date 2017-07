Karina Jelinek y Luciana Salazar: la polémica que no fue

Hace semanas, el mundo de la farándula se sorprendía con la noticia de que Luciana Salazar estaba en la “dulce espera” de su primer hijo por haber alquilado un vientre. Si bien la modelo vive un feliz presente, muchos fueron los que cuestionaron el método elegido para la concepción de Matilda, como llamará a la bebé.

Fue Karina Jelinek la que levantó polvareda con sus declaraciones en la revista Pronto sobre la situación de Salazar. En una nota, la morocha aseguró: “Ahora está de moda entre las actrices de Hollywood esto de alquilar un vientre. A mí me parece que no querer tener un hijo en tu vientre solo por no engordar no está bueno. En la Argentina tenemos un montón de ejemplos de mujeres que dieron a luz y quedaron espléndidas como Pampita, Nicole Neumann, Dolores Barreiro o mi amiga Paz Cornú”.

No conforme con ese comentario, Karina continuó: “Si mi médico me lo recomendara porque no hay alternativa, alquilaría un vientre. Pero dentro de las posibilidades, preferiría tener un embarazo natural”.

Si bien Jelinek no dio nombres, sus dichos generaron un fuerte descargo de Luciana en Twitter. “Solo a mentes prejuiciosas y retorcidas se les puede ocurrir decir que yo no llevo a mi hija en mi vientre por mi físico. ¡No saben nada! Cansada”, escribió Salazar.

Minutos después, Karina Olga se dio por aludida pero contrario a lo que cualquiera podía anticipar, la morocha negó haber realizado tales comentarios. “Sí, retorcida fue la información porque yo nunca dije eso. No me gusta pelearme con nadie y menos con alguien que me llevo bien”, aseguró, arrobando a Luli.

“¡Te agradezco, Kari, que lo aclares! Habla bien de vos, igual mi tuit no fue dirigido a vos (sic) sino a otra persona que instaló injustamente el tema”, fue la devolución de Luciana hacia su colega que cerró el tema afirmando: “¡Jamás diría eso! ¡Mi hermana tampoco puede tener y lo re (sic) desea! No opinaría de algo que no sé, en lo personal e íntimo de una colega. Beso”, finalizó Jelinek.

¿Polémica cerrada?