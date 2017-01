Kim Kardashian: “Creí que iban a dispararme por la espalda”

En un avance de la próxima temporada de Keeping up with the Kardashians, la estrella de 36 años le cuenta a sus hermanas Khloé y Kourtney sobre la horrible experiencia que vivió el 2 de octubre pasado, cuando sufrió un violento asalto en París.

Según se supo, luego de que trascendiera la noticia, la esposa de Kanye West quedó “muy afectada, aunque físicamente ilesa” tras verse retenida por hombres enmascarados vestidos de policías, que la ataron en el baño de la habitación donde se hospedaba, antes de huir del lugar. En total, le robaron unos 10 millones de

dólares en joyas.

Desde entonces la diva televisiva no había hablado del tema, pero en el adelanto de la nueva temporada del reality que protagoniza, puede verse el momento en el que Kim rememora el duro trance que le tocó vivir en la capital francesa. “Pensé que me iban a disparar por la espalda”, dice entre lágrimas. “No había manera de escaparme. Me afecta tanto pensar en eso”, dice, mientras su hermana Khloé la abraza.

En la promoción del nuevo episodio de la serie también se muestra la emotiva reacción de Kim ante la noticia de la hospitalización de su esposo Kanye West. Al rapero lo ingresaron al Centro Médico de la UCLA en noviembre por falta de sueño y agotamiento, después de que cancelara su gira Saint Pablo. “No me asustes, por favor ¿Qué sucede?”, dice Kim, llorando, al teléfono. Después explica: “Creo que él realmente me necesita, debo ir a casa”. Actualmente el músico fue dado de alta, luego de ser diagnosticado con un brote psicótico.