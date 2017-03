Kim Kardashian habló sobre el robo en París

Kim Kardashian pasó tres meses fuera de la vida pública y se refugió en la calidez de su hogar para sobreponerse de la dramática experiencia que vivió el pasado octubre en Francia.

Durante su estadía en la Semana de la Moda, la mediática fue asaltada en su departamento parisino. Los ladrones la maniataron y huyeron con un botín cercano a los US$ 7 millones. “Me pidieron dinero y les dije que no tenía. Así que me arrastraron hasta el pasillo de arriba. Ahí observé que llevaban una pistola, no podía dejar de mirar el arma y tampoco podía dejar de mirar el final de la escalera”, contó Kim.

Por otra parte, asumió que pensó en escapar pero luego se percató de que podrían dispararle por la espalda, así que esperó que los delincuentes se fueran.

La producción de Keeping up with the Kardashian, está a cargo de Kris Jenner, la mamá del clan, quien afirmó que la confesión de Kim ante las cámaras supone una medida terapéutica para que la estrella pueda superar este mal trance.

La nueva temporada del mentado reality se estrenará el próximo 18 de abril por la señal E!.