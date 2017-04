La actuación como herramienta para concientizar





Candela Vetrano y Benjamín Rojas se juntaron para dar vida a Claramente, un cortometraje a cargo de la directora platense Bárbara Borcas que tematiza un trastorno auditivo llamado hipoacusia

A los tres años, la realizadora platense Bárbara Borcas perdió el 80% de su capacidad auditiva como consecuencia de una rubeola. En una entrevista con este medio, relató que dos años después de ese suceso empezó a soñar con Claramente, un cortometraje sobre la hipoacusia, el cual logró realizar y presentar en sociedad el pasado lunes en el Pasaje Dardo Rocha.

En esta producción audiovisual participaron el actor platense Benjamín Rojas (Chiquititas, Rebelde way) y Candela Vetrano (Casi ángeles), quienes hicieron lo suyo para que este proyecto pudiera hacerse realidad. El día del estreno, conversaron con diario Hoy sobre esta contribución al arte y a las personas con hipoacusia, que afecta al 5% de la población mundial.

—¿Cómo te llegó la propuesta para ser parte de Claramente?

BR:—El año pasado, Bárbara vino al teatro de la calle Corrientes donde yo estaba haciendo mi función de El otro lado de la cama. Cuando salí a la puerta, ella se acercó, me habló sobre el proyecto, expresó que era un sueño personal y así fue como comenzamos a charlar sobre Claramente, pero no nos conocíamos con anterioridad. Ella insistía en que quería filmar esta producción, basada en su propia historia y en la de muchos. En este sentido, me interesa destacar que la hipoacusia está identificada como discapacidad, pero no es visible.

—¿Cómo fue el momento en que recibiste el guión?

BR:—Cuando lo abrí, quedé encantado con la manera en que Barbie construyó el relato. Sobre todo porque incorporó a cada personaje de la historia en la cabeza de la protagonista (Candela Vetrano) que tiene hipoacusia, y eso está buenísimo.

—Candela, ¿Cómo es tu personaje en el corto?

CV:—Se trata de una chica que tiene la enfermedad desde que nació. Es un poco el reflejo de la historia de vida de Bárbara. Cuando comenzó el rodaje construí al personaje y la posterior interpretación fue un trabajo mucho más fácil, ya que la verdadera protagonista estaba muy cerca. De esta manera tuve acceso directo a todas las herramientas para poder componerlo. Lo más importante a destacar es que la protagonista desde chica padece la pérdida de audición. Durante su adolescencia, la patología influye sobre ella y no se anima a hablar de la cuestión. Se trata de una discapacidad que no se nota a simple vista, entonces cuando debe contar de qué se trata es más complicado.

—¿A qué herramientas apelaste para componer a esta adolescente?

CV:—Tuve reuniones previas con Barbie. En estos encuentros me fue contando algunas experiencias, vivencias y sensaciones. Junto con ella hicimos el trabajo más intenso.

—¿Qué otros proyectos tenés para este año?

CV:—Mi proyecto es filmar una serie de humor que se llama Soy under. Por otra parte, también voy a estar en Cuéntame, una ficción de la Televisión Pública.