“La autogestión te da muchas libertades”

En una entrevista íntima, Poli Napolitano, cantante de Sr.Tomate, se expresó sobre su incursión en la música y el camino transitado junto con sus compañeros de la banda

En 2003 se formó una banda de rock que hace tiempo viene dejando huella en la ciudad de La Plata. Se trata de Sr. Tomate, como decidieron identificarse y, en la actualidad, la agrupación está conformada por Natalia “Poli” Politano (voz y guitarra acústica), Shaman Herrera (guitarra y coros), Edu Morote (batería y percusión), Piter Milenaar (armónica y coros), Ale Bértora (trompeta, teclados y coros) y Hernán Montaño (bajo).

El crecimiento fue paulatino y eufórico, teniendo como resultado La fruta desquiciada (2004); Júbilo y sorpresa (2005); Señor Tomate (2008); Ritmo de vida (2008); Allá en la tierra (2012) y Augurio (2015), entre otras producciones.

Durante una charla con este medio, la cantante afirmó que, junto con sus compañeros, están “en un momento muy tranquilo y sin apuros”. También resaltó que sus encuentros son “potenciales, transformadores y creativos”, habló de las influencias y del detrás de escena de Sr. Tomate.

—¿Cómo y bajo qué circunstancias te iniciaste en la música?

—La música siempre fue parte de mi vida. Mi padre es cantante, tal vez así empezó todo. En mi casa natal sonaban boleros, folclore y música mexicana. Cuando tenía 10 años comencé a tocar el teclado, sacaba canciones de oído y las tocaba con una mano. Al cumplir los 13 me enseñaron tres acordes en la guitarra, así compuse y escribí. Nunca imaginé que haría música, hay algo dentro que se repite y que no puedo dejar de hacer: escribir. No importa ya si es para compartir con alguien o solo hacer una canción que dejo grabada en algún lado.

—Sr. Tomate tiene una amplia libertad para relacionarse con ritmos disímiles ¿A qué se debe este aspecto en sus composiciones?

—Somos seis personas que amamos la música y que escuchamos ritmos variados. Es fácil que sucedan estas combinaciones en cambios de ritmos y géneros. Nos interesa más componer una canción que pensar en cómo sonará. Esto hace que no haya limitaciones, si nos gusta lo que sale y nos cierra, está bien.

—¿Qué es lo que nunca puede faltar en un show de la banda? ¿Tenés cábalas?

—Una de las cosas que repetimos antes de salir a los shows es generar un momento, un encuentro entre nosotros, y darnos un fuerte abrazo.

—¿Qué evaluación harías de cada trabajo discográfico? ¿Están pergeñando alguno nuevo?

—Todo lo que hemos hecho en todos estos años habla de una época que transitamos. Se grabó y trabajó en cada disco como podíamos hacerlo en ese momento. Eso hizo que fuéramos aprendiendo de cada uno de ellos, qué es lo que nos parece mejor y qué arreglar para el próximo. Gracias a esto, siempre puede haber un disco nuevo en Sr. Tomate.

—¿Cómo son los procesos de composición de la banda?

—Muchas veces propongo una melodía y una letra para trabajar en grupo. O cualquiera de los chicos tiene una idea y nos enfocamos a partir de eso. Se le busca una identidad, un relato. Cada canción tiene una vida, se la nutre con mucha atención y dedicación, hasta que creemos que ya está lista.

—¿Qué es lo que comunican a través de sus letras?

—A mí me sale hablar sobre lo que me cuesta, sobre lo que me parece difícil. Me interesan las relaciones entre las personas, los vínculos íntimos y estrechos. Lo que va ocurriendo a partir de todo eso y en qué nos transformamos.

—¿Qué rol juega la autogestión en la formación musical?

—Esta manera te da muchas libertades, que si se saben manejar son increíbles. No sé trabajar de otra manera que autogestionando.

El rol es fundamental, ya que depende al cien por cien de cada persona que esté en el grupo.