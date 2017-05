“La canción es una obra de arte que debe ir más allá de la moda, hay que generar algo universal”

Para Coti Sorokin, su generación aprendió mucho de figuras internacionales como Mick Jagger y Bob Dylan. El jueves 4 de mayo se presentará con su disco Tanta magia

El rosarino Roberto Sorokin, mejor conocido como Coti, volverá a tocar en el país el próximo jueves, cuando se presente en el teatro de Federico Lacroze al 3400, en Capital Federal. Con su Tanta magia tour lleva realizados 24 recitales por distintas ciudades del país, y otros treinta en España, su otro hogar.

En diálogo con diario Hoy, el músico anticipó lo que será su nuevo show, y reiteró que tiene ganas de tocar en la ciudad de La Plata. “Hace rato que estoy prometiendo ir. Haré

lo posible para poder llevar Cercanías a la ciudad de las diagonales”, afirmó el intérprete, haciendo referencia a su formato unipersonal.

Mientras tanto, Sorokin, que acaba de producir el último disco de Guasones, sigue disfrutando de las buenas repercusiones que vienen teniendo los trabajos que lanzó durante 2016, entre los que se encuentra el disco grabado durante el concierto en vivo que realizó en el Gran Rex durante 2015. “La gente los recepcionó muy bien durante los conciertos”, sostuvo con orgullo el cantante.

—¿Cómo te definirías como artista?

—Creo que soy un músico, cantante, autor y compositor. Esto viene desde pequeño, cuando me juntaba con mis amigos a tocar la batería en la esquina de mi casa. Ahora hago lo mismo, pero con otros compañeros. Mientras tanto, intercambiamos ideas y experiencias, lo cual es muy enriquecedor.

Me considero un músico que vive su arte de un modo abierto, amplio y me siento muy seguro de mí, de lo que hago. Además, tengo la suerte y la felicidad de compartir todo esto con gente de diferentes mundos, porque hay canciones mías grabadas en muchos idiomas, lo cual me parece algo que está muy bueno. Puedo comunicar lo que quiero, tengo la suerte de moverme en diferentes formatos y siempre seguir siendo yo.

—¿Cómo es la experiencia de que otras personas interpreten tus temas?

—El idioma de la canción es lo que prima, más allá de muchas cosas. Y el destinatario final es el público, el cual siempre está abierto a este tipo de cosas, le gusta y lo disfruta mucho. Es un honor para mí que mis canciones sean interpretadas en diferentes tonos, registros y por diversos artistas, lo siento como un pequeño homenaje.

—¿Por dónde marcaste el camino en tu carrera?

—Siempre fui fiel a lo que hago, y también a mi manera de ver la música y los géneros. Lo que no me inspiró o no me quedó cómodo, lo dejé de lado. Uno va eligiendo constantemente. Básicamente, se trata de una cuestión de elección entre muchas posibilidades que se van abriendo o que uno mismo se va creando.

En la mayoría de los casos, volvería a elegir lo que fui eligiendo, porque aprendí de los errores que cometí, como le sucede a todo el mundo. Jamás me arrepentiría, pues ese sentimiento me parece cobarde. Tomar decisiones es el camino correcto, el tránsito que me hace feliz y me hace sentir fiel a lo que creo de mi música.

—¿Cuáles fueron tus fuentes de inspiración a la hora de componer?

—Creer en la música como un género, una manera de expresarme, de dar cuenta de mi vibración. Mis canciones rondan alrededor de las relaciones, del amor, la vida, la poesía y la belleza. Todo esto se mantiene desde un principio, como una línea constante desde mi primer disco, con grandes aciertos por momentos, pero siempre siendo coherente con lo que pienso.

—¿Qué otros géneros te gustaría explorar?

—Me gustaría seguir experimentando, continuar con la escritura de las canciones, que siempre es un desafío importante e interesante. Evidentemente, tengo muchos temas y ritmos, así que mi mejor conquista será componer aquellos temas que considere buenos, grabar más discos y realizar conciertos, esas son mis ideas.

Mis referentes son músicos más grandes que continúan sobre los escenarios, por ejemplo tipos como Bob Dylan y Mick Jagger. Claramente marcan un camino porque todos los que tenemos mi edad hemos aprendido de ellos.

La posibilidad de volver como solista a mitad de año

Inmediatamente después de su show en Capital Federal, Coti Sorokin viajará a España para presentarse, una semana después, en Valladolid, donde iniciará un recorrido por ese país europeo, hasta el 31 de mayo. Por eso, con una agenda todavía por definirse, el rosarino podría volver al país en junio con un formato diferente, en su versión solista.

—¿Cómo te estás preparando para la próxima presentación en Capital?

—Este año realizamos muchos conciertos, tocamos por todos lados. Hicimos una gran cantidad de presentaciones con las canciones de los álbumes de 2015, tocamos en un montón de festivales durante todo el verano. Después de Vorterix, vendrá una gira extensa por España. Así que será un año de muchos viajes.

Para toda esta vorágine estamos ensayando bastante, armando un repertorio de canciones que sea interesante.

También tengo ganas de organizar shows que tengan algo especial, algo nuevo, y me encuentro inmerso en todo eso. En estas nuevas fechas habrá invitaciones especiales, como sucedió en otras, con formaciones como Guasones, La Berisso, Estelares, La Mancha de Rolando y Turf.

—¿Qué posibilidades hay de que hagas tu unipersonal acá?

—Es la idea, para junio o julio, presentarnos con Cercanías en la Argentina. Se trata de algo diferente, de un espectáculo con el que hice más de treinta presentaciones en España y con el que aún continúo recorriendo ese lugar. Es un show particular porque sucede en teatros pequeños, más íntimos y el evento tiene otra filosofía. Durante estos momentos, aprovecho para tocar diferentes instrumentos, relato anécdotas, hablo con el público. Así que es algo que quiero traer a la Argentina para poder llevarlo a diferentes provincias de mi país.