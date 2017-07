La China Suárez confirmó que está embarazada

La actriz contó que lleva menos de tres meses en la dulce espera, pero que desde su entorno ya conocían la noticia. “Es un bebé buscado”, aseguró en relación al hijo que tendrá con Benjamín Vicuña

Si bien la noticia ya había sido revelada por su amiga Luli Fernández, faltaba la confirmación de los protagonistas. De hecho, uno de los más consultados había sido Benjamín Vicuña, quien siempre respondió de manera esquiva, evitando hablar de la llegada de un nuevo hijo.

Finalmente, María Eugenia Suárez, confirmó la noticia en una entrevista con Marcelo Polino, quien le preguntó si estaba embarazada y ella le respondió: “A vos no te puedo mentir, sí”. Para La China será el segundo bebé, que sumará a Rufina, la hija que tuvo hace cuatro años con quien, por ese entonces era su pareja, Nicolás Cabré.

Al momento de revelar de qué manera se enteró que estaba embarazada, contó que la que se dio cuenta fue Rufina. “Yo me estaba cambiando y ella me miraba mucho, hasta que me dijo mamá, vos tenés un bebé en la panza y se emocionó como una abuela”, aseguró Suárez.

Por supuesto, como todavía no llega a los tres meses de gestación, desconocen si será un varón o una nena. Lo que se sabe es que el bebé nacería a fines de febrero de 2018.

“Lo veníamos buscando, se dio cuando se tenía que dar, en un buen momento y estamos felices”, afirmó María Eugenia Suárez. Para Vicuña será el quinto hijo, después de haber sido padre de Blanca, Benicio, Bautista y Beltrán, a quienes tuvo con Pampita Ardohain.