La China Suárez confirmó su embarazo

La china Suárez confirmo que está a la espera de su primer hijo junto a Benjamín Vicuña. Tras los rumores, la misma actriz fue la que confirmó su embarazo en un programa de televisión.

"No cumplí los tres meses todavía. Uno espera obviamente hasta los tres meses por un tema médico, no es que uno se haga el misterioso. Es que es lo que te recomienda el médico y la familia, pero ya estaba toda mi familia, todo el mundo me pregunta, las mamás del colegio, Rufi. Estoy a punto de cumplir los 3 meses".