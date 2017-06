La China Suárez se cansó y explotó en las redes

La actriz publicó un fuerte descargo en Instagram luego de que la acusaran de provocar a Pampita por sus dichos en una entrevista. “Están acostumbrados al conflicto”, se quejó

Con el tiempo, cada palabra que sale de la boca de la China Suárez o de Pampita parece que está destinada a la otra. Así funcionan actualmente las redes sociales, que multiplican los mensajes y provocan que la vida privada de las personas esté cada vez menos resguardada de las opiniones ajenas. Pero ayer la China se cansó y dijo basta.

En una entrevista, la joven que acaba de estrenar en el cine Solo se vive una vez, habló sobre su convivencia con Benjamín Vicuña (38) y se refirió a los hijos del actor chileno junto a Pampita, Bautista (9), Beltrán (6) y Benicio (2). “Cumplí el sueño de mi vida: tener una familia numerosa. No se dio como imaginaba, sino con una familia ensamblada… ¡Pero me encanta! Lo paso muy bien estando con los chicos y reconozco que les tengo mucha paciencia”, comentó Eugenia. Sin embargo, lo que levantó polvareda en las redes sociales fue la pregunta sobre su delgadez, a lo cual la actriz respondió: “Adelgacé en el último tiempo porque no paro un segundo: estoy todo el día con los cuatro chicos, yendo de un lado a otro”. Allí comenzó a especularse que la joven se estaba quejando, y que era un tiro por elevación hacia la jurado del Bailando.

Suárez finalmente estalló y compartió unas palabras en su cuenta de Instagram: “Están tan acostumbrados al conflicto, al enfrentamiento y al put..., que ver a la novia de un hombre queriendo y cuidando a sus hijos, los cuales tienen su propia madre, les parece una provocación. En una sociedad donde la gente celebra la violencia, donde las mujeres, en vez de protegerse, son las primeras en hacer m... a la otra, donde les da asco la gordura pero también la delgadez, donde el put... está visto como algo gracioso, donde molesta tanto el éxito como el fracaso... ojalá encuentren el amor”, finalizó la China.