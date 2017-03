La ex de Joaquín Furriel y una provocadora canción

Naomi Preizler, quien salió con el actor por más de dos años, le dedicó unas inquietantes líneas a Eva de Dominici, su actual pareja

Desde que Eva de Dominici y Joaquín Furriel comenzaron su romance, el ojo mediático siempre estuvo puesto en el desarrollo de su relación. El primer rumor de crisis llegó después de que Eva estrenara Sangre en la boca, el filme de 2016 que protagonizó junto con Leonardo Sbaraglia y que planteó jugadas escenas sexuales.

Con la ausencia de Furriel durante el estreno de la cinta, las versiones sobre una ruptura y terceros en discordia comenzaron a correr. Sin embargo, la dupla logró sortear los rumores y, siempre bajo un gran hermetismo, pudo escapar de la persecución de la prensa. Hasta ahora.

Naomi Preizler mantuvo un intenso romance de dos años y medio con el galán. En enero del año pasado la relación llegó a su fin, por lo que la modelo y el actor tomaron caminos separados. A ella rápidamente se la vinculó a un productor musical, mientras que el galán rehizo su vida junto a Eva.

Si bien mucha agua pasó debajo del puente parece que a Preizler, quien ahora se dedica a la música, algo le quedó picando y decidió dedicarle una polémica canción a la joven actriz.

“Te vi saliendo con mi exnovio, sos tan divina, te besaría. Vení conmigo, soñá conmigo, vení te voy a dar mucho más. Me gustaría tocar tus senos, sentirte mía. Vení conmigo, soñá conmigo, yo te prometo que te voy a hacer muy bien”, reza el tema Eva y Eva compuesto por Preizler.

Pero eso no es todo, Naomi incluso se contactó con De Dominici para ofrecerle protagonizar el videoclip de la controvertida canción.“Sinceramente, Eva no podía creer que fuera cierto... Obviamente, no hubo ninguna chance de que aceptara. Estaba muy sorprendida por el contenido de la letra”, señalaron desde su entorno.

Lo que no queda claro aún es si el tema es una especie de provocación hacia la actriz o una candente declaración romántica.