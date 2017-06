La ex del Polaco advirtió a Silvina Luna

“Me molesta que la gente de golpe quiera hacerse la madre de mi hija. Mamá tiene una sola y voy a ser siempre yo”, le aclaró Valeria Aquino a la actriz

Valeria Aquino, expareja del artista tropical y madre de Alma, la hija de 3 años que tuvieron juntos, le mandó una carta documento a El Polaco para que se abstenga, en las presentaciones que realice junto a Silvina Luna en el certamen del Bailando 2017, de mostrar a la pequeña ante las cámaras.

Luna, al ser consultada por esa prohibición, comentó que no poder contar con la presencia de la pequeña en la pista de baile era uno de los motivos que más le preocupaban a su actual novio. Ayer, Aquino, anoticiada de esas palabras, salió con los tapones de punta y dijo: “En la previa deberían hablar de ellos, no estar con mi hija”, y continuó: “Me molesta que la gente de golpe quiera hacerse la madre de mi hija. Mamá tiene una sola y voy a ser siempre yo”.

La joven no la frenó ahí, ya que continuó enviándole mensajes por elevación a la exparticipante de Gran Hermano. “Alma le vio mil novias al padre desde que nos separamos; a la que prefiere y de la que siempre se acuerda es de Barby Silenzi. Cuando estamos en casa, Alma me dice que extraña a Barby. Entonces, yo le digo a ella que cuando vaya al Bailando con el padre es probable que se cruce a Barby. Ella es la única mujer que me nombra mi hija”, destacó Aquino, poniéndose del lado de quien el año pasado llegara a la final del certamen junto con el músico.

Habrá que ver qué hará El Polaco y la producción del show, que ya han dado muestras de no importarles lo que diga la Justicia.