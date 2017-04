“La falta de privacidad y el foco en la apariencia me estaban afectando”

Lisa Jakub hizo de hija mayor de Robin Williams en Papá por siempre. Se dedicó durante casi dos décadas a actuar, hasta que decidió que “no era la contribución que quería dejar en el mundo”

La vida actoral de la canadiense Lisa Jakub comen­zó bastante temprano, cuando tenía solo 7 años, en 1985. En esa oportunidad le tocó un rol menor en Eleni, una película en la que participó John Malkovich.

Sin embargo, no fue hasta 1993 que la joven se hizo algo conocida en Papá por siempre, una comedia dramática con Robin Williams, Sally Field (Forrest Gump) y Pierce Brosnan (James Bond). Algunos años más tarde, le llegó un papel en Día de la independencia y ahí se terminaron las participaciones más populares en la Argentina. Aún así, vale destacar que ella continuó actuando más tiempo, hasta que después de una producción en el año 2000, consideró que era momento de cambiar de trabajo.

—¿Te da nostalgia pensar en tus días de rodaje?

—No extraño nada de la actuación. Sí quizás a algunas personas de Los Ángeles, pero estoy contenta de haberme retirado del trabajo. Estoy aliviada de tener mayor anonimato y de poder realizar una labor que me llena creativamente.

—¿A qué te dedicás ahora?

—Actualmente trabajo como escritora. Mi primer libro Te pareces a esa chica, se publicó en 2015 y mi nuevo libro, No solo yo, saldrá este año. Es sobre la ansiedad y la depresión. También soy oradora, enseño a escribir y soy profesora de yoga.

—¿Te aburriste de actuar?

—No diría que me aburrí, de ninguna manera. Hice mi trabajo durante 18 años y la mayoría del tiempo, lo disfruté. Pero en un punto, las peores partes de la industria audiovisual, la falta de privacidad y el foco en la apariencia física comenzaron a afectarme. No me apasionó más la actuación, y quería encontrar un camino que se sintiera más auténtico para mí. No es que me haya aburrido, es que simplemente no sentía que era la contribución que quería dejar en el mundo.

—¿Cómo fue actuar con Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan?

—Ellos fueron maravillosos. El rodaje de Papá por siempre fue bastante largo, así que tuvimos el tiempo para vincularnos realmente como una familia. Eso no pasa siempre y siento que se reflejó en la cámara. Matt Lawrence, Mara Wilson (Matilda) y yo realmente nos sentimos como hermanos, y como soy hija única, fue un sentimiento maravilloso.

—¿Qué te acordás de tu trabajo en Día de la independencia?

—Fue divertido filmar porque todo era simplemente grande. Había muchos actores e hicimos muchas explosiones que eran enormes. Nunca había trabajado en algo así antes, así que fue muy interesante aprender cómo funcionaban los efectos especiales.

“Tenía que irme para no convertirme en uno de esos ex niños actores”

En su sitio web, en el que aprovecha para escribir algunos párrafos a modo de blog y donde promociona sus libros, Lisa da una breve explicación de por qué decidió dejar la actuación. “Llegó un punto en el que ya no era divertido, así que decidí que tenía que retirarme antes de convertirme en uno de esos ex niños actores que terminan en la ruina del alcoholismo, los desórdenes alimenticios o la drogadicción”, sostiene Jakub.

—¿Cuál fue tu receta para no caer en esos vicios?

—No estoy segura de por qué no caí en los comportamientos negativos en los que se ven involucrados algunos actores infantiles. No tengo una personalidad adictiva, y eso me ayudó. Quizás sentí que ser rebelde como actriz infantil era no envolverme en conductas desenfrenadas. Mantenerme sobria fue mi acto de insurrección.