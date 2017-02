“La ficción es una materia pendiente”

El humorista Beto César conversó con este medio sobre la temporada teatral. Afirmó que, para él, les está yendo muy bien

Mientras disfruta del tiempo en Mar del Plata y afirma haber acuñado el hashtag #SoyFelizenlaFeliz, Beto César se deleita con la actualidad de la obra que protagoniza, Caprichos… y algo más.

Sobre la temporada teatral, el cómico consideró que no ha tenido sobresaltos y que les está yendo mejor que en el año anterior. “Hubo mucha mala prensa”, declaró el humorista, quien agregó que prefiere estar a favor de una causa, antes que en contra.

—¿Cómo les está yendo con Caprichos...?

—Estoy en una obra hermosa, con Luisa Albinoni, Valeria Degenaro, Alejo de Santis y Nerina Sist en el teatro Victoria todas las trasnoches. Luchamos tanto por tener un éxito, que lo es en serio. Todos los días ponemos los carteles de “localidades agotadas”. Estamos muy felices por cómo nos va.

—Algunos dicen que la temporada no viene tan bien...

—Yo la veo muy bien, perfecta, mejor que el año pasado. A algunos les va bien y a otros no, pero pasa siempre.

Una larga trayectoria

A la hora de reflexionar sobre sus comienzos, Beto manifestó que hay que irse “muchos años atrás”, y que siempre estuvo ligado a la comedia y al humor. “Mi debut en la televisión tuvo que ver con eso”, afirmó.

—¿Cómo preparás tus monólogos?

—El que hace humor parte de la observación, hay que ser un buen observador. Cuando entrás al escenario tenés que saber por dónde ir, y si bien hay una estructura, es verdad que existe parte de improvisación que tiene que ver con el público. Se va realizando con las cosas que ocurren a diario, y uno trata de hacerlo con cuestiones que nos pasan a todos, ver el lado gracioso, que por suerte no ven los demás. Por ejemplo, a la gente grande le cuesta mucho manejarse con las redes sociales, las tablets, me río con eso.

—¿Qué relación construiste con tu público y los que te quieren?

—No sé si todos me quieren. Hay que tener algunos enemigos, porque si no, tenés que tomarte el pulso (risas). Me parezco muchísimo al personaje que la gente ve por televisión, el tipo de barrio. Muestro todo lo que puedo mostrar, más allá de la privacidad de uno, y eso se parece a la persona que soy.

—¿Cómo te llevás con las redes sociales?

—Es mi gran hobby, espectacular. La gente de mi edad tiene muchos problemas, yo no. Hace muchos años, mi hija estaba en una computadora y cuando la vi, me di cuenta que tenía que formarme en eso. Estoy en todas las redes sociales, la que más me gusta es Twitter.

Su gran deuda actoral

A pesar de ser muy reconocido, tanto que siempre que se piensa en un humorista su nombre es uno de los primeros que se mencionan, hay algo que hace tiempo viene postergando: la actuación.

—¿Cómo ves la televisión actual?, ¿te gustaría hacer ficción?

—Sí, es una materia pendiente. La TV no es ni mala ni buena, es el reflejo de lo que es el país. Tenemos muchos noticieros, mucho chisme y faltan grandes shows, musicales, humor, hemos perdido mucho de eso. La gente cuando sale elige ver obras de humor porque es lo más sano que hay. Hace mucho que no nos reímos de no-sotros mismos, y eso quiere decir que estamos enfermos, tenemos que reírnos de nosotros.