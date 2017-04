Entrevista exclusiva

“La gente sabe que no me gusta que me griten ni me esperen en la puerta del canal”

Natalie Pérez se prepara para el lanzamiento de su nueva ficción, Cinco estrellas. Allí, la actriz compartirá elenco con Celeste Cid y Marcela Kloosterboer

Natalie Pérez, de 30 años, debutó en la televisión en 1999, en una de las tantas temporadas que tuvo la novela de Cris Morena, Chiquititas. Sin embargo, recién en 2004, con Frecuencia 04, pudo ocupar el rol de la protagonista.

A partir de entonces, fue pasando por diferentes programas, intercalando cine y teatro, e incluso comenzó a desarrollar su carrera como cantante: en 2012 y 2014, Natalie fue galardonada con el premio Hugo al Teatro Musical; primero, como revelación, y luego como mejor intérprete femenina.

En una charla exclusiva con este medio, la actriz repasó sus pasos y comentó cómo se prepara para la nueva producción de Pol-ka.

—¿Cómo llegaste a Chiquititas?

—Siempre quise actuar, entonces le conté a mis padres y me llevaron a estudiar teatro. Así empecé a presentarme en diferentes castings, de esos masivos que promocionaban en la televisión, y tuve la oportunidad de quedar en el programa.

—¿De qué manera incursionaste en la música?

—Fue algo que se dio con el tiempo, de la mano de los diferentes trabajos en las telenovelas.

—Hiciste teatro y televisión, ¿cuál preferís?

—No podría optar por uno solo porque es como elegir entre mamá y papá. Cada uno tiene lo suyo. Lo cierto es que en los dos logro expresarme de igual manera.

—¿Tenés cábalas o rituales antes de salir a escena?

—Sí, van surgiendo según la situación y el momento en que me encuentre. Por ejemplo, he tenido algunas como lavarme los pies o los dientes antes de la función, o saludar siempre a la misma persona en el mismo lugar.

—¿Qué relación construiste con el público?

—Por suerte, pude generar un vínculo lindo y muy respetuoso. La gente sabe cómo soy, que soy una chica sencilla, y están al tanto de que no me gusta que me griten ni me esperen sentados en la puerta de un canal.

—¿Qué importancia le das al cuidado de la imagen y de la estética?

—Tomo los recaudos normales. Tengo días en los que me mimo más que otros. De igual forma me gusta verme bien y oler rico.

La llegada de su próxima novela

Actualmente, la actriz comenzó a rodar los episodios de la nueva tira de Pol-ka, que se llamará Cinco estrellas y será emitida en el horario primetime. Allí, compartirá elenco con Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Violeta Urtizberea y Justina Bustos.

La nueva propuesta intentará recuperar un poco el terreno que hace rato han perdido las producciones de El Trece con respecto a las de Telefe, que con ADDA: Amar después de amar se ha instalado cómodamente en los televisores argentinos. En este sentido, la ficción parece aspirar a que las figuras convocantes del reparto capten la atención de la audiencia.

Además de las mencionadas, participarán actores como Nicolás Francella, Nicolás Riera, Rafael Ferro y Gonzalo Heredia.

La intención de la productora es que Cinco estrellas comience a emitirse a mediados de este mes. Será el regreso de Celeste Cid a la televisión, luego de haber tenido su segundo hijo.