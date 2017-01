La La Land alcanzó la mayor cantidad de nominaciones

Después de su gran noche en los Globos de Oro, la película de Damien Chazelle participará por catorce estatuillas en la 89º entrega de los Premios Óscar

No hubo ninguna sorpresa. La La Land era la favorita absoluta en las casas de apuestas, y el evento transmitido via streaming no hizo más que confirmar lo que todos esperaban.

Con catorce nominaciones, el musical protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone consiguió la misma cantidad de nombramientos que All about Eve (1950) y Titanic (1997). Por supuesto que competir no es lo mismo que ganar, por lo que el filme intentará, al menos, igualar a Ben Hur (1959) y El señor de los anillos: el regreso del rey (2003), que en su momento se llevaron nada más y nada menos que once premios Óscar.

En esta oportunidad, La La Land participará por ser la mejor película, y sus protagonistas lo harán en los rubros de mejor actor y mejor actriz. Por su parte, Chazelle, que había sido nominado en 2015 gracias a Whiplash, está en carrera, ya que competirá tanto en la categoría mejor director como en guión original.

La obra también arrasó en las áreas técnicas, y tendrá la posibilidad de ser galardonada en fotografía, vestuario, montaje, banda sonora, canción original, diseño de producción, edición de sonido y sonido. Claramente, la transmisión de la 89º edición de los premios Óscar el próximo 26 de febrero será casi un programa especial de la Academia en su honor.

La trama cuenta la vida de una aspirante a actriz (Stone) de Los Ángeles, que trabaja de camarera y conoce a un pianista (Gosling) del cual se enamora. El filme pretende seguir por el camino que inició en los Globos de Oro a principio de este año, cuando rompió el récord y se quedó con siete premios.

El récord de Meryl Streep

La icónica estrella hollywoodense tendrá una noche más que especial durante la próxima entrega de los Premios Óscar, el próximo 26 de febrero. Con la nominación a mejor actriz por su papel en Florence Foster Jenkins, Meryl Streep llegó a las veinte y estableció un nuevo récord.

Por el lado del premio al mejor actor, el que ostenta la mejor marca es Jack Nicholson, quien ya compitió por una estatuilla doce veces.

La protesta de la comunidad negra en 2016 dejó su marca

En la edición número 88 de los Premios Óscar, llevada a cabo el año pasado, hubo una realidad bastante polémica: todos los nominados eran de piel blanca. Por eso, tanto en la antesala como en la gala misma, se pudieron ver protestas contra la postura racista que había tomado la Academia.

Está claro que 2016 fue una enseñanza importante para los jurados, ya que este año, solo tomando las categorías actorales, seis de los veinte nominados pertenecen a la comunidad negra, algo que se presenta como un nuevo récord. Durante la entrega pasada, Twitter fue uno de los centros en donde se juntaron las quejas bajo el hashtag #OscarsSoWhite (Óscares muy blancos).

Este año, los filmes que lograron la mayor cantidad de nominaciones, teniendo en cuenta también el detrás de escena, fueron Moonlight, con ocho; Fences y Lion, con cuatro cada uno, y Hidden Figures, con tres.

April Reign, la escritora que creó el famoso hashtag, afirmó que las nominaciones están mostrando un cambio, aunque remarcó la necesidad de que la Academia nomine filmes “que reflejen la experiencia latina, historias de amor de la comunidad LGBT o un superhéroe con capacidades diferentes”. Sin embargo, Moonlight no solo tiene gente de color como protagonista, sino también una gran historia de amor entre hombres.