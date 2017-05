La Medianera: una banda que se exige cada vez más

Los platenses presentan Cicatrices, el tercer álbum con el que buscaron “por lo menos empatar el nivel de producción del disco anterior”

La Medianera es una de las tantas bandas que nacieron en la ciudad con el sueño de llevar su música donde sea posible. El vuelo de este grupo de rockeros comandados por la voz de Esteban Handula, “El Turco” para sus amigos, comenzó en 2003 y tuvo que esperar siete años para lanzar su primer trabajo discográfico.

Allá por 2010 nacía Noche tras noche, el álbum debut de los platenses, quienes más de un lustro después pueden decir orgullosos que la esencia está intacta y que las ganas de seguir creciendo se mantienen. En este sentido, “El Turco” afirmó que Laberinto (2014) había sido una propuesta muy fuerte y la intención con Cicatrices, el disco que lanzaron hace tres semanas, era por lo menos “empatarlo o buscar algo similar a nivel producción”.

En diálogo con este medio, Handula habló de lo que será la presentación oficial en la ciudad, pactada para este sábado a las 21.30 en el teatro de calle 1 entre 41 y 42.

—¿Cómo nació este nuevo trabajo?

—Lo empezamos a cranear en septiembre del año pasado y entramos al estudio el 30 de enero. Dimos con Germán Wiedemer, un amigo de hace muchos años que ahora toca con Andrés

Calamaro y ha producido a otra banda amiga como Ella es tan Cargosa, que nos ayudó. Este año le dio la agenda para trabajar con nosotros y ocurrió de forma natural, porque sabía muy bien a dónde apuntábamos y qué queríamos. Se armó un gran grupo de trabajo.

—¿Qué tienen pensado para la presentación del sábado?

—Vamos a tocar Cicatrices en su totalidad, no sé si respetando el orden, y no va a pasar en muchas más ocasiones, porque a veces hay temas que dan para el vivo, que tiene otra energía. También vamos a tocar Laberinto y algo del primer disco. No nos presentábamos desde enero, y está casi agotado, así que estamos agradecidos por eso.

—¿Cómo se llevan con la industria musical?

—Es un mal necesario. La música es un negocio y no renegamos de ello. De hecho mantenemos contactos y reuniones con diferentes compañías. Hoy los medios y las radios pasan música de las mismas compañías y si no estás con una es más difícil que suenes, pero entendemos cómo es el juego.

—Internet y las redes sociales han emparejado un poco las cosas, ¿cuál es la visión que tienen acerca de estas herramientas?

—Internet está buenísimo, todas esas plataformas como YouTube y Spotify nos ayudan mucho, es una forma de comunicar muy fácil. Pero venimos de la vieja escuela y está toda la ciudad empapelada.

—¿Qué perspectiva tienen del público y las bandas platenses?

—A nivel bandas es hermoso, creo que hay un crecimiento muy grande de muchas que vienen remándola y llenan lugares grandes. En los últimos años creció la amistad entre las bandas, los egos se han dejado de lado. Además, la gente está yendo a ver bandas nuevamente.

—¿Se les complica conseguir lugares para tocar?

—Siempre fue difícil, capaz cuando la banda empezó a crecer se nos hizo un poco más fácil, pero los músicos nacimos para remarla día a día y aprendemos todo el tiempo de los fracasos.

—¿Lo que pasó con el Indio Solari en Olavarría cerró más puertas?

—Fue una tragedia con suerte. Creo que el publico argentino no está capacitado para eventos tan masivos. Si las condiciones de seguridad no están dadas, pasan estas cag... Pero la enseñanza viene de Cromañón. Antes íbamos a tocar y si había 220 para enchufar estaba todo bien. Ahora tratamos de cuidarnos más, de cuidar al que nos viene a ver, sino es una falta de respeto para ellos.