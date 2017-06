La Mujer Maravilla es la reina de la taquilla

El universo cinematográfico de DC logró algo inesperado con el debut de la película sobre la superheroína que encarna Gal Gadot

En este momento, los ejecutivos de Warner Bros. deben estar chocando sus copas de champán para celebrar en grande. Es que la película estrenada el último jueves, La Mujer Maravilla, finalmente logró lo que, hasta ahora, parecía imposible para los superhéroes de DC: que la crítica la elogie y que el público la acompañe, llenando los cines alrededor del mundo.

El debut no podía ser mejor para la cinta dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, ya que el pasado viernes, solo en territorio estadounidense, logró recaudar US$ 39 millones que, sumados a los US$ 48 a nivel global (que incluyen US$ 12 millones en el fuerte mercado chino), superan todas las espectativas previstas, las cuales hablaban de US$ 80 millones para el primer fin de semana. Ahora, las cifras superarán cómodamente los US$ 100 millones,

También deberá brindar la directora, ya que si Jenkins supera los US$ 93 millones que consiguió en su debut Sam Taylor-Wood con 50 sombras de Grey en 2015, se convertirá en la directora mujer con el mejor arranque en la historia del cine. Este espaldarazo que logró la amazona le viene como anillo al dedo al universo cinematográfico de DC, ya que desde el estreno de Superman: el hombre de acero, en 2013, todo fue cuesta arriba y, desde la empresa, tuvieron que ver una y otra vez cómo la crítica y los fanáticos se volcaban de lleno hacia los productos de la alianza Disney/Marvel.

Lo logrado por la superheroína es un gran respaldo para La liga de la justicia, que se estrenará en noviembre de este año y tendrá nuevamente a Gadot como Diana Prince, junto a Ben Affleck (Batman) y Henry Cavill (Superman).