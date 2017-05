“La música tropical siempre presenta nuevos exponentes y sabe cómo ubicarlos”

Marcela Baños es una gran referencia en el género, gracias a los años que estuvo conduciendo Pasión de sábado. En diálogo con este medio, habló sobre su trabajo y los momentos más incómodos que vivió en la televisión

Uno de los puntos más fuertes de la carrera de Marcela Baños, sin duda alguna, tiene relación directa con Pasión de sábado, el programa dedicado a la cumbia que se ha vuelto un clásico en la pantalla chica. Con 41 años, la conductora se formó en la carrera de locución y, gracias a un casting en el que quedó seleccionada, su carrera comenzó en la televisión, donde se siente muy a gusto.

Su perseverancia e impronta lograron imponer su voz en el mundo de la locución y la conducción, en donde disfruta de “la oportunidad de jugar con la gente y compartir un gran momento”. Además, en 2016 se convirtió en la primera mujer en ser la voz del estadio en el Superclásico entre River y Boca. En diálogo con este medio, Marcela habló sobre su presente laboral y confesó los dos peores momentos que pasó en la televisión nacional.

—¿Cómo vivís la experiencia de estar inmersa en la vorágine de los medios de comunicación?

—Muy bien, porque gracias a eso no tengo una vida rutinaria. Me divierte y me sirve para estar siempre en movimiento. De esta manera, no tengo tiempo para aburrirme, soy una privilegiada y estoy agradecida por eso.

—¿Qué opinión te merece la pantalla chica actual?

—Me parece que la televisión es un entretenimiento para toda la familia, y como sucede con todo en la vida, suele haber modas. Si bien no me detengo a criticarla, cuando sucede que algo no me gusta o no es de mi agrado, sencillamente cambio de canal.

—¿Cómo encarás este 2017?

—Formo parte de Pasión de sábado, programa con el que seguiremos un año más, porque Adrián Seratoni, el productor, ya firmó el contrato con el canal, y estoy armando nuevos proyectos que me tienen muy entusiasmada.

—¿Qué mirada tenés sobre la escena tropical?

—La música tropical siempre presenta nuevos exponentes y sabe ubicar a cada uno en su lugar. A los que llegan con toda la ilusión de pisar todos los grandes escenarios, los que ya tienen un camino recorrido y a los clásicos cuyas canciones nunca se van a dejar de escuchar.

—¿Cuál fue el momento más incómodo que te tocó vivir en la televisión?

—Viví algunas circunstancias incómodas, y se me complica porque cuando algo no me gusta, se me nota enseguida. Aunque parezca gracioso, la pelea entre Ricky Maravilla y el Mago sin dientes me tomó por sorpresa. En ese momento no sabía qué era lo que sucedía, y no sabía si era real. Después tuve otros momentos raros en la televisión. Quizá lo que más se recuerda es lo sucedido en Intrusos, porque luego abandoné el programa (tras las polémicas declaraciones de Luis Ventura con respecto al aborto).

“El Bailandoes un show increíble”

Está claro que Marcela Baños se muere de ganas de formar parte del espectáculo televisivo que conduce Marcelo Tinelli. “Me gustaría vivir esa experiencia, es un show increíble”, le reveló a diario Hoy.

En este sentido, parece que su campaña comenzó en las redes sociales. Es sabida la debilidad que el referente de ShowMatch tiene con los escándalos, por lo que no sería extraño que Baños haya intentado llamar su atención cuando ayer escribió en su cuenta de Twitter: “Si avanzamos muchísimo el año pasado con la ley, ¿para qué volver atrás con gente que avala el maltrato?”. El posteo fue acompañado de una imagen de La Mole Moli, convocado a una nueva edición del Bailando, quien en 2010 había reconocido: “Le levanté la mano a mi mujer cuando todavía no era boxeador”.