“La organización del Indio dejó mucho que desear”









Brian Aguirre estuvo hasta la tarde del domingo buscando a su hermano, que logró volver por sus propios medios a La Plata. Todos los que presenciaron el show coincidieron en que nadie pedía las entradas

Durante el recital nos perdimos, con esa cantidad de gente puede suceder”, afirmó Brian, que estuvo desde la finalización hasta las cuatro de la tarde del domingo buscando a su hermano. A Marcos Aguirre le habían robado la billetera y no tenía cómo identificarse, por lo que se subió al primer colectivo que pudo, llegó a Retiro y allí estuvo pidiendo monedas para comprar un pasaje hasta La Plata.

La noche había arrancado mal barajada para el grupo, que percibía cómo desde los controles no pedían las entradas y la gente ingresaba por cualquier lugar. “Estaba todo desbordado y las condiciones de seguridad no eran las adecuadas”, sentenció Brian Aguirre.

Algo similar opinó Jimena Blanco, de 30 años, que cada vez que puede junta la plata para ir a ver a su ídolo adonde se presente. “Estaba muy mal organizado. Cortaban camino por un campo y tiraron un alambrado. La seguridad no te sacaba las botellas, no te cortaban las entradas”, afirmó la joven, para quien el comienzo del día había sido muy promisorio, porque los fanáticos del Indio Solari fueron muy bien recibidos por los vecinos de Olavarría que prestaban sus baños y les daban agua.

A pesar de las pésimas condiciones ofrecidas por la organización del evento y la ausencia visible de personas vinculadas a la seguridad, Solari se subió al escenario y dio comienzo al espectáculo alrededor de las 22 . Al tercer tema, cortó por la primera avalancha. “Decían que eran borrachos que estaban tirados en el piso y no los podían sacar”, contó Jimena. Paulina Olivera, otra de las presentes, agregó que prendieron las luces y pidieron que dejaran pasar a Defensa Civil para sacar a los primeros desmayados.

El show continuó a pesar de los pedidos y la falta de asistencia, ya que, según Brian Aguirre, él estaba al lado del primer chico que se descompuso y “una de las torres, que estaba a diez metros, no supo manejar la situación. Permaneció como quince minutos en el suelo y no se pudo hacer nada”, sostuvo. Al respecto, Aguirre dijo que el joven descompensado pesaba más de 100 kg, por lo que era muy difícil correrlo para los que estaban a su alrededor.

Aunque Solari eligió continuar con su recital, Jimena explicó que notó algo raro en los temas luego del primer parate. “Cambió la lista, porque fueron canciones muy lentas, que generalmente no toca, no creo que haya llegado a las 25. Hizo Ji ji ji, Mi perro dinamita y se fue”, sostuvo, y especificó que no hubo show de fuegos artificiales como es usual tras cada recital. Luego agregó: “Fue como que se lo sacó de encima”. Quizás, a esa altura, ya estaba al tanto de la situación que se había generado.

Así transcurrió el último show de Carlos Solari en Olavarría, en el que en ningún momento pudo tocar muchas canciones seguidas y debía frenar para intentar desactivar las avalanchas de gente. “Desde ahí arriba no podés manejar a 400.000 personas. La organización del Indio dejó mucho que desear. Vos sabés cómo tenés que trabajar. Ya venía pasando que algunos se descomponían en recitales anteriores, alguna forma de seguridad para la gente tendría que haber tenido”, se lamentó Brian Aguirre desde la terminal de Olavarría.

La vuelta a casa también fue un caos

La cantidad de colectivos y autos particulares que se acercaron a la ciudad de Olavarría desbordó la tranquilidad de una localidad en la que viven poco más de 100.000 personas, una tercera parte de la masa de gente que acudió a ver al Indio. La salida del predio La Colmena fue muy complicada para los que presenciaron el espectáculo. “Se notó que mucha gente no alcanzó su colectivo, porque había muchos caminando por la ruta hasta Azul”, afirmó Jimena Blanco, que presenció el recital.

Por eso, después de algunos sucesos que involucraron destrozos y la incineración de montones de basura por parte de algunos fanáticos que quedaron varados, desde las ciudades cercanas a Olavarría facilitaron algunos colectivos para que regresaran a sus lugares de origen. En el transcurso del día se pudo ver cómo algunos de los seguidores del Indio Solari dejaban la ciudad en camiones, transportados como ganado.

Además, un accidente fatal tuvo lugar en la Ruta 3 a la altura de Monte, en el que murió una persona en el choque.

Los peligros de la marginalidad

“No traten de encontrarme, no salgo yo a ninguna parte, prefiero caminar por mi mansión. Toda esa pobre gente, los que se mueren de repente,espero que ahora estén mucho mejor” Ya morí (Ratones Paranoicos)

Este tema dedicado al Indio Solari fue lanzado en 1991, poco tiempo después de la muerte de Walter Bulacio, un fan que fue asesinado luego de haber concurrido a un recital de Los Redondos.

Lo sucedido el último sábado en Olavarría no fue producto de la casualidad o de un castigo divino. Como diría Gabriel García Márquez, fue la crónica de una muerte anunciada, consecuencia directa del accionar de un personaje que, pese a ser millonario, desde hace años se desenvuelve en la vida como un marginal.

Si bien la marginalidad muchas veces aparece asociada con la pobreza y la indigencia, en una suerte de relación de causa-efecto, es un fenómeno que atraviesa todas las clases sociales. Un claro ejemplo de ello es el propio Solari, un sujeto que cree que puede vivir y actuar por fuera de las más elementales normas sociales. Y que, para colmo, en colaboración con empresarios y políticos inescrupulosos, hasta incentiva a sus fanáticos a comportarse de la misma manera.

Solamente a un marginal se le puede ocurrir hacer un recital con casi medio millón de asistentes en un inhóspito predio rural de Olavarría, con capacidad reducida. Como era de esperar, el descontrol fue absoluto: desde todo el país, miles de personas viajaron en peores condiciones que el ganado, durmiendo al costado de las rutas. A ellos se le sumaron hordas de delincuentes que protagonizaron todo tipo de desmanes, incluyendo saqueos, robos a mano armada y quema de comercios.

Este marginal, a su vez, tiene un desmedido afán por el dinero fácil. Por eso, en lugar de recurrir a estadios preparados para la realización de megaeventos, opta por trabajar una vez cada dos años, maximizando ganancias, buscando lugares no aptos para evitar pagar impuestos y así achicar los costos que implica organizar un recital multitudinario con las correspondientes normas de seguridad. Se estima que con el concierto del sábado, que para colmo desilusionó a casi todos los fanáticos, amasó mas de $200 millones.

El Indio no es más que el exponente de una pseudocultura que se encuentra muy arraigada en nuestro país y que idolatra a ciertos artistas hasta llegar al límite de lo inimaginable. ¿En qué mente puede caber la idea de que, por asistir a un recital, un grupo de personas pueda poner en riesgo a sus propios hijos, muchos de ellos niños, que son arrastrados a presenciar y participar de la locura ricotera?

Ahora bien, el Indio Solari no es el único responsable de lo sucedido. Seguramente, la Justicia deberá indagar en las responsabilidades políticas que permitieron la realización de ese recital, cuando en esa misma ciudad, hace 20 años, el entonces intendente había prohibido que se realizara una presentación de Los Redondos, temiendo que ocurriera lo que finalmente sucedió este fin de semana.

Lamentablemente, en la Argentina, las lecciones no se aprenden. La tragedia de Cromañón, ocurrida en 2004, terminó con los integrantes de Callejeros tras las rejas y se llevó puesto a Aníbal Ibarra, que fue destituido de su cargo de jefe de Gobierno porteño. Por el momento, el Indio Solari sigue en libertad y, si la Justicia así se lo permite, podrá disfrutar de los millones que amasó ayer, recluido en su mansión.