“La Plata es un gran semillero cultural”

En la actualidad, Silvia Gómez, cantante folclórica, trabaja en varios proyectos artísticos y gestiona algunas visitas al interior del país

Nacida en una familia donde la música folclórica era una costumbre arraigada en cada rincón del hogar, Silvia Gómez siempre fue una apasionada por las melodías y las composiciones. Desde chica, integró junto con su papá, su tío y sus pequeños hermanos una formación con la que supieron recorrer todo el país. Tiempo después, cada uno emprendió otros proyectos artísticos, pero aún continúan compartiendo escenarios en cada oportunidad que se les presenta.

Gracias al esfuerzo y a la perseverancia, Silvia cosechó grandes logros, como lo son sus tres trabajos discográficos: Tras la esperanza (2004), que contó con la participación de sus hermanos, Néstor y Omar Gómez, y Rubén “Mono” Izarrualde, músico reconocido de la banda El Cuarto Elemento. Otro de los álbumes lanzados por la artista es Notas de familia y, por último, Andar, una producción autogestiva e independiente, en la que estuvo acompañada por los músicos platenses Bernardo Bogliano, Nicolás Marini, Luis Gómez y Gastón Ibarguren.

Durante una entrevista íntima con este medio, Silvia se expresó sobre sus inicios en la música popular y los proyectos a futuro.

—¿En qué momento decidiste adentrarte en la música?

—Sucedió hace muchos años, eso que ya tengo varios encima de edad y de música también (risas). Nació a través de una bella tradición familiar y de una relación directa con la música desde muy chica. Este contacto hizo que en mis hermanos y yo el arte se hiciera carne. De esta manera, llevamos adelante nuestro proyecto musical de forma profesional.

—¿Por qué creés que la ciudad de La Plata es una gran incubadora de bandas?

—Tenemos la suerte de estar en una ciudad, como es La Plata, que forma músicos. Además está la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, donde enseñan música académica y también popular. De esta manera, vienen chicos de todas las provincias y de otros países también para formarse en este arte. Por suerte, somos parte de este lugar donde se gesta esta cuestión desde el estudio, esta especie de semillero que se genera cuando hay tantos músicos que tienen tanto talento. Es nuestro privilegio el hecho de poder disfrutarlos, verlos crecer y gozar de lo que cada uno tiene para expresar.

—Tenés un amplio camino recorrido, ¿qué le recomendarías a todos los que quieren dedicarse profesionalmente a la música?

—Les aconsejaría justamente que estudien. Más allá del bagaje que uno traiga desde la infancia como inquietud o pasión, como nos sucede a los Gómez con la cuestión musical, creo que formarse es muy importante. El estudio es fundamental para terminar de entender de qué se trata este arte. Tenemos que escuchar música, por ejemplo en mi caso, para conocer las raíces folclóricas. Si bien uno vive y conoce en esta actualidad, debemos estar al tanto de la historia de la música, de lo realizado por nuestros antepasados. Debemos saber de qué se trata y de dónde viene nuestra tradición en lo que respecta a la música popular.

—¿Cuál es tu mirada sobre la escena cultural local?

—Creo que es muy rica. Hay una variedad increíble de artistas y de propuestas. Estamos trabajando en un homenaje a Cerati con músicos que vienen de diferentes géneros y eso sucede por la buena energía que fluye entre todos.

—¿Cómo es la relación que construiste con el público?

—Es un vínculo como puede tener cualquiera con la gente que se cruza en la calle, los vecinos de su barrio o las personas que ya conoce. Si bien, cuando me van a ver, quizás después no reconozco a todo el mundo, pero siempre se acercan a saludar, a charlar y son muy cálidos. Siempre estoy muy dispuesta porque me encanta conversar con las personas.

—¿Qué proyectos tenés para este año?

—Hay varias cosas dando vueltas. Junto con mi familia estamos pensando en producir un trabajo discográfico que será en recuerdo de un tío abuelo que se llamaba Fortunato Juárez y era de Santiago del Estero. Queremos hacer un homenaje a través de sus obras, como sus hermosas canciones, y que estas formen parte del álbum. En pos de este proyecto queremos viajar a Santiago. Por otro lado, estamos proyectando un viaje a Córdoba y hay otras cosas en el tintero para concretar desde acá hacia fin de año.

—Antes de cada presentación, ¿qué cábalas o rituales ponés en juego?

—Intento vincularme muchísimo con las personas con quienes voy a compartir el escenario, sean artistas invitados o los músicos de mi banda. Es una circunstancia de juntarnos y abrazarnos. Es importante hacer ese contacto de piel para desearnos el mejor de los momentos y para conectarnos.