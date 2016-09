La polémica sigue vigente

Luego de protagonizar una vergonzosa nota con Susana Giménez, Amalia Granata intenta “limpiar” su imagen

Sin duda, la polémica desatada por la pareja de Amalia Granata, cuando la semana pasada se dio a conocer la indiscreción de Leonardo Squarzon con Paula “Linda” Snijur, sigue siendo el tema del momento.

Tras la aparición de Granata en el programa de Susana Giménez, en donde expuso sus miserias y hasta obligó al infiel hombre a dar explicaciones ante miles de televidentes, evidenció las ganas de la periodista de salir airosa de este escándalo. Sin embargo, el ridículo se sintió de inmediato.

Con el estilo que la caracteriza, Susana se despachó con una afirmación desopilante ante el empresario: “Amalia es una santa porque otra... no sé si vos alguna vez tuviste una novia celosa, pero hay mujeres que te pueden partir un palo de amasar por la cabeza”, lanzó, con humor. La pareja de Granata, visiblemente nerviosa, solo atinó a una respuesta de tres palabras: “Todo es posible”.

“Tenés que cuidar a esta chica”, agregó Susana sobre el embarazo de seis meses que transita Amalia. “Nos vamos a cuidar juntos”, finalizó incómodo ante la mirada fulminante de su pareja.

Mientras transcurría la exclusiva, Jorge Rial contó los detalles de un acuerdo monetario que cerró la panelista para visitar el piso de Telefe y dejar plantada a Mirtha Legrand. Según trascendió, la mediática cobró 20.000 pesos en vales y se llevó un Led de 58 pulgadas. Como parte del acuerdo, también estaba la aparición “espontánea” de su pareja.

Las críticas no se hicieron esperar

Tras el bochorno, muchos fueron los que salieron a juzgar a Granata, incluso, la señalada como tercera en discordia.

Luego de ver un resumen del programa dominical, Paula, que oficiaba de invitada en Desayuno Americano, disparó: “Lo noté muy nervioso, pero muy nervioso. Estaba temblando, como si lo hubieran obligado” dijo sobre Squarzon, y aclaró: “El problema no es con ella. Yo fui engañada por una persona que me mintió de forma compulsiva. La peor mentira fue que ya no estaba con Amalia, que vivía separado y que los dos se habían puesto de acuerdo para estar juntos solo por el bebé, nada más”.

Para sumar a la polémica, cerró: “Siempre le decía que cuidara el embarazo, porque él siempre me hablaba como si le chu... un hue..., no le interesaba, ni Amalia ni el embarazo”.