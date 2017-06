La realizadora Patty Jenkins tuvo una epifanía sobre Mujer Maravilla 2 y finalmente la dirigirá

Maravillosas son las críticas y la recepción del público a nivel mundial de Mujer Maravilla sobre el excelente trabajo que hizo Patty Jenkins, su realizadora, y también sus protagonistas, en especial Gal Gadot (Diana Prince) y Chris Pine (Steve Trevor).

Jenkins todavía no había confirmado que dirigirá la secuela del filme, hasta que finalmente contó cómo fue que se decidió: “Tuve una epifanía sobre Mujer Maravilla 2. Estaba pensando en que no necesitaba hacerla, no estaba obligada. Pero después me estaba por dormir y de repente se me vino este pensamiento a la cabeza: esperen un minuto, tengo al personaje más grande de todos los tiempos y que más amo, a un elenco increíble y a un equipo en la palma de mi mano a esta edad, puedo hacer lo que sea con ellos, ¿estoy loca? Me di cuenta de que no sería más de Wonder Woman. Es otra película, una historia propia, y tiene que ser genial”.