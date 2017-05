La Renga trabaja en un nuevo disco y, ¿tocará en La Plata?

Mientras la banda liderada por Chizzo Nápoli celebra sus tres décadas de historia, anunció que se encuentra produciendo un álbum y que tiene ganas de volver a presentarse en la región

Lo sucedido en Olavarría con el show del Indio Solari repercutió en todos lados. Después del fallecimiento de dos personas en el recital que convocó a una multitud que superó los 300.000 espectadores, la lupa volvió a posarse sobre los eventos musicales masivos y las medidas de seguridad que se deben tomar para llevarlos a cabo.

En este sentido, una de las bandas que más fanáticos congrega es La Renga, liderada por Chizzo Nápoli, que antes de su presentación del último sábado en Jesús María, brindó una entrevista a un medio cordobés en la que anunció grandes noticias para sus seguidores. Según afirmó el cantante, la agrupación que celebra las tres décadas de vida está trabajando en un nuevo disco.

Pero no fue lo único de lo que habló Nápoli y las buenas nuevas siguieron llegando, sobre todo para los fans de La Plata y Capital Federal. En este sentido, Chizzo contó que hace casi nueve años que no tocan en la región. Asimismo, comentó que tenían planeado un show en el Autódromo de Capital Federal que no pudo hacerse, por lo que no es una locura pensar que La Renga tenga ganas de volver a la ciudad de La Plata más temprano que tarde.

Pero el “fantasma” de Olavarría sigue rondando a la hora de autorizar eventos. “Nosotros teníamos dos fechas, una en Rosario y otra en San Juan, no sé por qué las cancelaron, si se asustaron por lo que pasó con el Indio. Nosotros solo queremos salir a tocar”, afirmó Chizzo Nápoli.