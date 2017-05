La semana que viene comienza la venta para Bruno Mars

Después de que este medio confirmara la presentación de Bruno Mars en el mes de noviembre en el Estadio Único de la ciudad, las productoras encargadas de traerlo en la gira sudamericana anunciaron que el martes 8 de mayo comenzará la venta de entradas. Como ha sucedido durante los últimos eventos internacionales, la primera tanda de tickets se reservará en una preventa exclusiva. Recién el 11 de mayo a las 20 se abrirá al público en general, y los valores arrancan en los 1.250 pesos.

El cantante hawaiano llegará en el marco de la gira 24K Magic world tour, que iniciará el 18 de noviembre en Río de Janeiro, pasará por San Pablo y el 25 de noviembre será el turno de la ciudad de La Plata. Después de la Argentina, Bruno Mars realizará su show en Chile, Perú y Ecuador, donde, por ahora, cerrará su año musical el 2 de diciembre.

Para estos recitales, la productora convocó a la banda del ex Jonas Brothers, Joe Jonas, DNCE. Con Cake by the ocean, la agrupación será la encargada de abrir cada una de las presentaciones de Bruno Mars.